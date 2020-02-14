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Появилась информация об авторах «мюнхенского» плана завершения войны в Украине
Доклад «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», который 14 февраля был представлен на Мюнхенской конференции по безопасности, а затем удален с сайта, разрабатывали три международные организации и несколько украинских экспертов.
Как сообщает «Тиждень», в разработке документа принимали участие:
- European Leadership Network (ELN) Европейская лидерская сеть — общеевропейская экспертная аналитическая группа, которая спецализируется на вопросах и проблемах международных отношений, обороны и безопасности. Базируется в Лондоне.
- The Nuclear Threat Initiative (NTI) Инициатива ядерной угрозы — это некоммерческая организация, основанная в 2001 году бывшим сенатором США Сэмом Нанном и меценатом Тедом Тернером в США. Работает над предотвращением катастрофических атак и аварий, вызванных применением оружия массового уничтожения.
- Некоммерческое партнерство «Российская совет по международным делам» (РСМД). Как указано на сайте, деятельность РСМД направлена на укрепление мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению международных конфликтов и урегулирования кризисных ситуаций. Партнерство создано решением учредителей в соответствии с распоряжением президента РФ.
В документе говорится, что в его разработке принимали участие также трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в данной работе не уточняется.
Представленный документ избегает упоминаний о нападении России на Украину и утверждает, что «конфликт в и вокруг Украины» стал следствием «катастрофических просчетов».
Напомним, через несколько часов доклад был удален с сайта Мюнхенской конференции. Группа американских дипломатов и экспертов подвергла его критике, отмечая, что представленный мирный план для Украины дублирует тезисы Кремля.
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