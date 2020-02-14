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Погоня со стрельбой в Харькове: патрульному избрали меру пресечения
Сотрудника патрульной полиции Харькова, который открыл стрельбу во время преследования автомобиля, взяли под стражу. Такое решение принял Октябрьский районный суд Полтавы.
Как сообщили в прокуратуре Харьковской области, командира роты во время следствия будут держать под стражей без права внесения залога. Подозреваемому инкриминируют превышение служебных полномочий.
Напомним, 13 февраля работник полиции произвел три выстрела в преследуемый автомобиль Subaru Forester и ранил пассажира машины. ГБР объявило подозрение харьковскому патрульному, который ранил человека.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
Как сообщали «ФАКТЫ», раненый полицейским мужчина перенес операцию. У него были зафиксированы огнестрельные ранения грудной клетки и брюшной полости. Раненый находится в реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии.
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