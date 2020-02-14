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Украина

У Пристайко отреагировали на скандальный «мюнхенскй план» для Украины

21:03 14 февраля 2020 36
удаленный доклад
Инф. «ФАКТОВ»

В министерстве иностранных дел Украины заявили, что тезисы, содержащиеся в документе «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», представленные на конференции в Мюнхене 14 февраля, не соответствуют официальной позиции Украины.

В МИДе также отметили, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности также не признает этот материал официальным документом конференции. А готовили его неправительственные организации.

«Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства», -цитирует «Интерфакс-Украина» комментарий МИДа.

Напомним, через несколько часов после обнародования данный доклад был удален с сайта Мюнхенской конференции. Группа американских дипломатов и экспертов подвергла его критике, отмечая, что представленный мирный план для Украины дублирует тезисы Кремля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, кто был авторами скандального «мюнхенского» плана завершения войны в Украине.

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