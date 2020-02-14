- 21:05 «Манчестер Сити» исключен из еврокубков на два года
- 21:03 У Пристайко отреагировали на скандальный «мюнхенскй план» для Украины
- 20:42 Погоня со стрельбой в Харькове: патрульному избрали меру пресечения
- 20:29 Появилась информация об авторах «мюнхенского» плана завершения войны в Украине
- 20:19 Поздравления со Сретением Господним и красивые открытки
- 20:05 В Киеве вандалы отличились выходкой на День святого Валентина
- 20:03 Китайский коронавирус добрался до Египта
- 20:03 «Я потеряла сон»: неожиданное признание самой популярной участницы «Голосу країни-10»
- 20:02 Сретение 2020: чего нельзя и что можно делать в праздник
- 19:50 Экс-нардепы саботируют уголовное дело, однако скоро могут оказаться за решеткой — СМИ
- 19:49 Известная российская актриса вышла замуж во второй раз, не разводясь
- 19:30 Это диагноз: в сети обсуждают видео с жертвами победобесия в Луганске
У Пристайко отреагировали на скандальный «мюнхенскй план» для Украины
В министерстве иностранных дел Украины заявили, что тезисы, содержащиеся в документе «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», представленные на конференции в Мюнхене 14 февраля, не соответствуют официальной позиции Украины.
В МИДе также отметили, что руководство Мюнхенской конференции по безопасности также не признает этот материал официальным документом конференции. А готовили его неправительственные организации.
«Это частная инициатива группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине, в частности вооруженной агрессии РФ против нашего государства», -цитирует «Интерфакс-Украина» комментарий МИДа.
Напомним, через несколько часов после обнародования данный доклад был удален с сайта Мюнхенской конференции. Группа американских дипломатов и экспертов подвергла его критике, отмечая, что представленный мирный план для Украины дублирует тезисы Кремля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, кто был авторами скандального «мюнхенского» плана завершения войны в Украине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»