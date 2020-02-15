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Российский губернатор попал в скандал, пожелав, "чтобы каждую семью затронула война" (видео)
В России губернатор Оренбургской области Денис Паслер на праздничном концерте для ветеранов Второй мировой войны пожелал, чтобы в каждую российскую семью пришла война. Ранее сообщалось о другом нелепом случае с участием российских чиновников: глава Пензенской области пытался свалить на Америку вину за конфликт местного населения с ромами.
«Нам хотелось, чтобы каждую семью затронула война. И мы хотели, чтобы вот эти мероприятия и сегодняшний концерт запомнился вам», — сказал Паслер.
Видео его выступления опубликовала радиостанция «Эхо Москвы» (данный отрывок начинается с 4:15).
Характерно, что после этих слов чиновник не принес извинений и как ни в чем не бывало продолжил выступление.
Кроме того, в ходе его спича зрителям была продемонстрирована презентация, в которой ошибочно была указана дата 40 августа 1941 года и допущена грамматическая ошибка в слове «пенициллин».
По данным издания, концерт посетили более 3,5 тысячи человек, среди которых — ветераны, труженики тыла, дети войны, чиновники, духовенство, общественные деятели, жители города и журналисты.
Допущенные ошибки в правительстве региона объяснили тем, что «ролик был подготовлен силами пресс-службы без выделения дополнительных средств из бюджета». А в пресс-службе губернатора и вовсе отказались комментировать.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом казусе с российскими чиновниками: в конце января глава Керченского городского совета Мая Хужина написала в Facebook, как они с коллегами в день снятия блокады Ленинграда 27 января поздравили местных блокадников, которых осталось 11 человек. На опубликованных фотографиях видно, как одетые в шикарные шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали. Пользователи соцсети заявили, что делать такие подарки стыдно и можно было подарить что-то другое, например путевки в санаторий. В результате Хужина и ее заместитель Лариса Щербула подали в отставку.
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