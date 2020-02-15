Мир

"Хотели вместе попасть в рай": престарелые Ромео и Джульетта пытались убить себя после 50 лет брака

В день святого Валентина принято рассказывать необычные истории о любви и романтических отношениях. Не остаться в стороне от мирового тренда решило и британское издание The Mirror, разместившее трогательный рассказ о престарелой паре, которая приняла совместное решение покончить с собой после пятидесяти лет брака и «пересечь врата рая вместе в один день».

К счастью или к сожалению судьба решила иначе: 90-летняя супруга скончалась от передозировки лекарственными препаратами, а 89-летний мужчина выжил.

Сообщается, что грустный инцидент произошел в мае прошлого года.

После того, как мужчину обнаружил его сосед и отвез его в больницу, тот пошел на поправку и выздоровел.

Но все же британец не смог справиться с горем от утраты второй половинки. Вернувшись домой в пустую квартиру он решил, что обязан довести начатое до конца. В конце июля того же года мужчина повесился.

Перед принятием рокового решения старик попрощался со своей племянницей и сиделкой и сказал, что очень сильно их любит.

Как отметила племянница покойного, ее «артистичная и креативная» тетя и «страстный и самоуверенный» дядя дополняли друг друга и были идеальной парой.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о романтических фильмах, которые можно было смотреть в украинских кинотеатрах на День святого Валентина.

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