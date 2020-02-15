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"Хотели вместе попасть в рай": престарелые Ромео и Джульетта пытались убить себя после 50 лет брака
В день святого Валентина принято рассказывать необычные истории о любви и романтических отношениях. Не остаться в стороне от мирового тренда решило и британское издание The Mirror, разместившее трогательный рассказ о престарелой паре, которая приняла совместное решение покончить с собой после пятидесяти лет брака и «пересечь врата рая вместе в один день».
К счастью или к сожалению судьба решила иначе: 90-летняя супруга скончалась от передозировки лекарственными препаратами, а 89-летний мужчина выжил.
Сообщается, что грустный инцидент произошел в мае прошлого года.
После того, как мужчину обнаружил его сосед и отвез его в больницу, тот пошел на поправку и выздоровел.
Но все же британец не смог справиться с горем от утраты второй половинки. Вернувшись домой в пустую квартиру он решил, что обязан довести начатое до конца. В конце июля того же года мужчина повесился.
Перед принятием рокового решения старик попрощался со своей племянницей и сиделкой и сказал, что очень сильно их любит.
Как отметила племянница покойного, ее «артистичная и креативная» тетя и «страстный и самоуверенный» дядя дополняли друг друга и были идеальной парой.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о романтических фильмах, которые можно было смотреть в украинских кинотеатрах на День святого Валентина.
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