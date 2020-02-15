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Украина

Украина нашла нового союзника для противостоянии России на Черном море

2:45 15 февраля 2020 35
ВМС Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Украина предложила Румынии усилить сотрудничество в военно-морской сфере для совместного противостояния России в Черном море. Об этом написал в своем Telegram-канале министр обороны Андрей Загороднюк, ранее заявивший о курсе нашей страны на вступление в НАТО.

«Сегодня, в рамках участия в Мюнхенской конференции по безопасности, встретился с моим коллегой из Румынии — Министром национальной обороны страны Николае-Ионелом Чуке», — говорится в посте.

При этом министр отмечает, что обе стороны обеспокоены угрожающими действиями Российской Федерации в Черном море и милитаризацией оккупированного Россией Крымского полуострова.

«В связи с этим предложили нашим партнерам и соседям усилить сотрудничество по линии военно-морских сил», — отметил Загороднюк.

По словам министра, во время встречи стороны обсудили возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуацию в Черном море. Это поможет Украине и Румынии более действенно реагировать на общие угрозы в регионе.

Кроме того, планируется расширение сотрудничества путем проведения совместных учений и деятельности международного инженерного батальона «Тиса», который доказал доказал на практике свою эффективность при борьбе со стихийными бедствиями в Карпатах.

«Надеемся также на поддержку румынской стороной наших стремлений присоединиться к программе партнерства расширенных возможностей НАТО», — резюмировал Загороднюк.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению заместителя директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, Румыния является самым активным членом НАТО, который пытается противодействовать России, и фактически ближайшим союзником Украины в Черном море. Украина и Румыния могут вместе, при поддержке тех же США, создать ту группу стран, которая будет противодействовать России в Черном море.

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