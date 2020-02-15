24.31 / 24.53 26.34 / 26.70
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Ключевой год": Загороднюк прокомментировал вступление Украины в НАТО

1:25 15 февраля 2020 16
Андрей Загороднюк
Инф. «ФАКТОВ»

Украина не ограничится применением стандартов НАТО в своих вооруженных силах, а целенаправленно идет к полноценному членству в Альянске.

Об этом заявил министр обороны Украины Загороднюк в интервью Deutsche Welle.

«Мы идем в НАТО. Точка. Есть только вопрос тактического плана. Каким образом мы построим план. Сейчас мы делаем фокус на партнерстве с расширенными возможностями», — сказал министр.

Он напомнил, что около двух недель назад Украина обновила заявку на партнерство с расширенными возможностями (Enhanced oportunity partner, EOP).

По словам Загороднюка, заявку рассмотрят в октябре. Сейчас ведутся переговоры со странами-членами альянса, чтобы они поддержали эту заявку.

План действий по членству в НАТО «также стоит на повестке дня», подчеркнул он.

«Мы уже заручились поддержкой многих стран НАТО. С некоторыми еще работаем», — отметил министр.

По его словам, в этом году Украина должна согласовать стандарты НАТО верхнего уровня, касающиеся управления вооруженными силами.

«Речь идет в целом о перечне из около 150 стандартов. Этот год вообще будет ключевым при переходе на стандарты НАТО», — считает Загороднюк.

По его словам, в марте ожидается принятия Верховной Радой закона, регулирующего переход вооруженных сил на новую систему управления. Функции главнокомандующего и начальника генштаба будут разделены, именно от этого структурного изменения будет отталкиваться дальнейшая трансформация.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что представители Североатлантического Альянса подписали в декабре совместно с представителями нашей страны обновленную редакцию Дорожной карты сотрудничества. Это произошло на 28-м заседании Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Регина Тодоренко

«До ушей нельзя было трусы натянуть?»: Регину Тодоренко раскритиковали из-за купальника (фото)

Коронавирус

Коронавирус COVID-19 показали под микроскопом: впечатляющие фото

Меган Маркл

Меган Маркл показала видео, которое ранее запретил ей публиковать Букингемский дворец

Сретение Господне

Сретение Господне 2020: поздравления и открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер