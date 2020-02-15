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"Ключевой год": Загороднюк прокомментировал вступление Украины в НАТО
Украина не ограничится применением стандартов НАТО в своих вооруженных силах, а целенаправленно идет к полноценному членству в Альянске.
Об этом заявил министр обороны Украины Загороднюк в интервью Deutsche Welle.
«Мы идем в НАТО. Точка. Есть только вопрос тактического плана. Каким образом мы построим план. Сейчас мы делаем фокус на партнерстве с расширенными возможностями», — сказал министр.
Он напомнил, что около двух недель назад Украина обновила заявку на партнерство с расширенными возможностями (Enhanced oportunity partner, EOP).
По словам Загороднюка, заявку рассмотрят в октябре. Сейчас ведутся переговоры со странами-членами альянса, чтобы они поддержали эту заявку.
План действий по членству в НАТО «также стоит на повестке дня», подчеркнул он.
«Мы уже заручились поддержкой многих стран НАТО. С некоторыми еще работаем», — отметил министр.
По его словам, в этом году Украина должна согласовать стандарты НАТО верхнего уровня, касающиеся управления вооруженными силами.
«Речь идет в целом о перечне из около 150 стандартов. Этот год вообще будет ключевым при переходе на стандарты НАТО», — считает Загороднюк.
По его словам, в марте ожидается принятия Верховной Радой закона, регулирующего переход вооруженных сил на новую систему управления. Функции главнокомандующего и начальника генштаба будут разделены, именно от этого структурного изменения будет отталкиваться дальнейшая трансформация.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что представители Североатлантического Альянса подписали в декабре совместно с представителями нашей страны обновленную редакцию Дорожной карты сотрудничества. Это произошло на 28-м заседании Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.
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