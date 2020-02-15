«Санитаров сюда!»: Лобода в ультракоротком платье поразила фанатов странным танцем (видео)

Шоу-бизнес

Пережившая недавно в Москве эвакуацию украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников своим неординарным выступлением на фестивале Big Love Show 2020. Артистку заподозрили в том, что изрядно набралась перед выходом на сцену.

Так, на Youtube-канале издания «СтарХит» появилась запись фрагмента исполнения песни Лободы «Новый Рим», на котором певица делает весьма странные движения. Сначала она пытается устоять на одной ноге, сильно пошатываясь, а затем затем пробует задрать ногу максимально высоко. Попытка оказывается неудачной, и певица лишь неуклюже прыгает.

Поклонники Лободы в соцсетях по-разному восприняли ее дикие танцы. Одни писали, что певица просто увлеклась собственным выступлением. Другие же отметили в комментариях, что Лобода вышла на сцену пьяной или просто находится слегка в неадекватном состоянии: «Мать, да ты пьяна, иди домой!», «Санитаров сюда!».

Некоторые не удержались от язвительных замечаний о танцевальных способностях Лободы, заявив, что «Среднестатистическая женщина на корпоративе научит лучше».

Особенно постаралась одна из самых «злых» в мире российского шоу-бизнеса блогеров Лена Миро, которая вынесла артистке другой вердикт. Звезда «Живого журнала» уверяет, что экс-солистка «ВИА Гры» вовсе не «обдолбанная», а просто больная и ей нужно срочно лечиться.

Миро отметила, что, исходя из кривляний Лободы на сцене, можно сделать вывод о том, что у певицы психическое расстройство. По крайней мере, по словам блогерши, именно так ведут себя больные шизофренией.

«Тоже стоят себе, ручками-ножками дрыгают в трансе, слюни пускают», — написала Миро.

Между тем психи, напомнила блогерша, сидят за высоким забором под присмотром санитаров, а Светлана как ни в чем не бывало разгуливает на свободе и что еще хуже — блистает на сцене. В этом и состоит главная опасность, полагает Миро.

В то же время представители Лободы пока никак не прокомментировали высказывания в интернете о ее выступлении. Но Youtube-канал с видео уже заблокирован.

Напомним, ранее Светлана Лобода разозлила своих подписчиков жалобами на тяжелую работу. Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, в котором рассказала о насыщенном графике артистов, а затем поинтересовалась у фанатов, действительно ли он считают, что у звезд легкая жизнь. В комментариях многие юзеры указали на то, что заработок Лободы вполне соответствует отдаче. Другие же отметили, что есть куда более тяжелые, но малооплачиваемые профессии, такие как строитель и шахтер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Лобода, демонстрируя свою физическую форму, шокировала фанатов широким шпагатом.

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