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Няни и бодигарды не нужны: посол Германии разъяснила Зеленскому, чего ждут от властей инвесторы
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен уверена, что для того, чтобы Украине не грозил дефолт, стране нужно привлекать иностранных инвесторов, и это не сделаешь с помощью «нянь» — для этого нужны независимая судебная система и общие макроэкономические индикаторы.
Об этом она сказала в интервью Громадському
«Сегодня говорят о няне, ранее Кличко говорил о бодигардах. Нашим инвесторам не нужны ни няни, ни бодигарды. Им нужны независимые суды. Здесь уже есть две тысячи немецких фирм, и они успешно работают. И они могут получить хорошие сигналы, что что-то происходит и сюда нужно приезжать. Ваш президент часто говорит, что надо прийти сейчас, когда есть ниши для инвестиций — и это правильно», — сказала посол.
По мнению Фельдгузен, большинство потенциальных инвесторов в Украину заняли выжидательную позицию.
«Заинтересованность действительно есть, но все ждут, что будет дальше. Например, с судебной реформой. Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах. Это во-первых. Второе — это общие макроэкономические индикаторы», — пояснила она.
Также посол отметила, что в экономике Украины «остается слишком большим влияние олигархических интересов и очень мало иностранных инвестиций».
«Трансформировать экономику Украины — это большой проект этого правительства, и мы хотим поддерживать его в этом. И я бы очень хотела, чтобы в этом году были новые проекты инвесторов из Германии», — сказала Фельдгузен.
Посол добавила, что заинтересованность немецких инвесторов в Украине есть, но «все ждут, что будет дальше».
«Например, с судебной реформой. Для инвесторов очень важно быть в состоянии защитить свои интересы в судах», — сказала она.
Также, по словам дипломата, важны общие макроэкономические индикаторы.
Напомним, что идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, президент Владимир Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января. Глава государства объяснил, что «если инвестор принесет в Украину $ 100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков и будет работать с клиентом круглосуточно».
«Этот менеджер будет решать все проблемы инвестора в любое время. У них будут государственные гарантии. А тех, кто инвестирует в следующие два года в приватизацию в Украине $ 10 млн и более, мы освобождаем от налога на прибыль», — сказал он.
5 февраля в Офисе президента сообщили, что к правительству Украины обратились первые украинские компании, которые хотят получить от государства «инвестиционную няню».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на встрече с бизнесом президент Владимир Зеленский призвал присутствующих активно пользоваться правительственной программой для крупных инвесторов «Инвестиционная няня» и возможностью освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет при инвестициях от 10 млн долларов.
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