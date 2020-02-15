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Нацотбор на "Евровидение-2020": кто выступит во втором полуфинале
В Украине 15 февраля в 19:00 состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Первая часть отбора прошла на прошлой неделе. Об этом говорится в сообщении Евровидения в Facebook.
Второй полуфинал Национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый.
Порядок выступлений:
1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure
2. FO SHO
3. Элина Иващенко
4. Александр Порядинский
5. GARNA
6. KHAYAT
7. David Axelrod
8. TVORCHI
Финал зрители смогут увидеть 22 февраля.
Как писали «ФАКТЫ», в первом полуфинале за победу боролись 8 участников: группа [В], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO, Assol. Оценивали музыкальные способности конкурсантов Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
В финал прошли трое участников: Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A.
В интервью «ФАКТАМ» финалистка нацотбора на «Евровидение-2020» Марина Круть призналась в своих страхах и назвала главного конкурента.
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