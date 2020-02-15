24.30 / 24.56 26.30 / 26.78
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Нацотбор на "Евровидение-2020": кто выступит во втором полуфинале

9:22 15 февраля 2020 53
Евровидение
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине 15 февраля в 19:00 состоится второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. Первая часть отбора прошла на прошлой неделе. Об этом говорится в сообщении Евровидения в Facebook.

Второй полуфинал Национального отбора будут транслировать телеканалы СТБ и UA: Первый.

Порядок выступлений:

1. MOONZOO feat. F.M.F. Sure

2. FO SHO

3. Элина Иващенко

4. Александр Порядинский

5. GARNA

6. KHAYAT

7. David Axelrod

8. TVORCHI

Финал зрители смогут увидеть 22 февраля.

Как писали «ФАКТЫ», в первом полуфинале за победу боролись 8 участников: группа [В], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO, Assol. Оценивали музыкальные способности конкурсантов Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
В финал прошли трое участников: Jerry Heil, KRUTЬ и Go-A.

В интервью «ФАКТАМ» финалистка нацотбора на «Евровидение-2020» Марина Круть призналась в своих страхах и назвала главного конкурента.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Регина Тодоренко

«До ушей нельзя было трусы натянуть?»: Регину Тодоренко раскритиковали из-за купальника (фото)

Сретение Господне

Поздравления со Сретением Господним и красивые открытки

Икона Сретение

Сретение 2020: чего нельзя и что можно делать в праздник

Весна и Зима

Сретение Господне: что запрещено делать в этот день

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер