Украина

Киевлян предупредили о давках и задержках на станции метро "Майдан Незалежности": что важно знать

С 18 февраля в Киеве на станции «Майдан Незалежности» начнутся работы по ремонту эскалаторов. Об этом киевлян и гостей столицы предупредили в Киевском метрополитене.

Ремонт всех четырех очередей продлится до февраля 2021 года.

«Всего в киевском метрополитене работает 122 эскалатора. Плановые капитальные ремонты, когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей, проводятся ориентировочно раз в 6−10 лет после пробега в 150 тысяч километров», — говорится в сообщении метрополитена.

Пассажиров метро призвали внимательно соблюдать правила поведения на эскалаторах во избежание травм и сбоев в работе.

На предприятии также напомнили, что на станции «Золотые ворота» в настоящее время проходит капитальный ремонт эскалаторов. Поэтому утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию ​​"Золотые ворота" закрывают на вход, а два рабочих эскалатора наклона поднимают пассажиров на выход. В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел «Золотые ворота» — «Театральная» работает в обычном режиме.

Напомним, недавно из-за технических неполадок закрывали движение по «красной линии» метро между станциями «Житомирская» и «Академгородок».

«ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве на год откладывается завершение строительства станций столичного метрополитена на Виноградаре, открытие которых ранее анонсировалось в 2019 году.

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