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Сретение Господне: главные приметы праздника
15 февраля у православных и грекокатоликов один из 12 самых больших праздников в году — Сретение Господне (на старословянском языке слово «сретение» обозначает «встречу» или «радость»). С этим праздником связаны ряд народных примет.
Так, ясная тихая погода предвещает богатый урожай летом, а иней на деревьях — хороший урожай картофеля и гречихи. Если на Сретение оттепель — жди поздней весны: «Як на Стрітення півень нап`ється води з калюжі, то жди ще стужі». Была также и такая поговорка: «Якщо на Стрітення півень нап`ється водиці, то на Юрія віл наїсться травиці».
В Украине на Сретение в храмах всегда было многолюдно. По традиции, после праздничной литургии освящают воду и свечи. Наши предки верили, что сретенская свеча (ее называли «громнична») может уберечь от пожара во время грозы, если в ненастье зажечь ее перед образами. Ее пламени боятся бесы и ведьмы. Молитва со свечой поможет исцелиться от многих болезней, поднимет с постели даже находящегося при смерти человека.
Ранее «ФАКТЫ» собрали поздравления и праздничные открытки к этому празднику.
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— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!