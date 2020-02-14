Украина

Сретение 2020: чего нельзя и что можно делать в праздник

15 февраля у православных и грекокатоликов один из 12 самых больших праздников в году — Сретение Господне (на старословянском языке слово «сретение» обозначает «встречу» или «радость»). Это торжество каждый год отмечается в один и тот же день и относится к древним, поскольку отцы Церкви описывали его в своих творениях еще в III, IV и V веках.

А история праздника такая. По закону Моисея в еврейских семьях первенца-мальчика на 40-й день полагалось посвятить Богу. Для этого надо было прийти с младенцем в храм и принести благодарственную и очистительную жертву (годовалого ягненка, а также молодого голубя или горлицу; если же такой возможности не было, достаточно было двух молодых голубей). Чтобы исполнить этот закон, Дева Мария и Иосиф принесли Иисуса в Иерусалимский храм. В то время в городе жил старец по имени Симеон — человек праведный и благочестивый, которому Дух Святой открыл тайну: он не умрет, пока не увидит Спасителя. Получив откровение от Бога, Симеон в тот самый день и в тот самый час пришел к храму. И когда младенца Иисуса принесли для обряда посвящения, старец взял его на руки, благословил и, воздав хвалу Всевышнему, произнес: «Ныне отпускаешь раба своего, Владыка, по слову своему с миром, ибо увидели глаза мои Спасение твое, которое ты приготовил для всех народов…» По церковным преданиям, старец Симеон прожил больше 300 лет. Завершение его земных дней стало символом окончания эпохи Старого Завета (поэтому праздник Сретения считается еще и встречей Ветхого и Нового Заветов). В храме тогда была и Анна-пророчица. Дожившая до глубокой старости женщина служила Богу денно и нощно постами и молитвами. Увидев Деву Марию с маленьким Иисусом на руках, она поклонилась им и стала прославлять Бога, возвещая всем в Иерусалиме о приходе Мессии.

Традиции праздника

В Украине на Сретение в храмах всегда было многолюдно. По традиции, после праздничной литургии освящают воду и свечи. Наши предки верили, что сретенская свеча (ее называли «громнична») может уберечь от пожара во время грозы, если в ненастье зажечь ее перед образами. Ее пламени боятся бесы и ведьмы. Молитва со свечой поможет исцелиться от многих болезней, поднимет с постели даже находящегося при смерти человека. Сретенскую свечу зажигали и при тяжелых родах. Ее огарок вкладывали также в руку умирающему, стараясь таким образом облегчить его переход на тот свет. Кроме того, традиционно сретенские свечи держали в руках жених и невеста во время венчания. Ну, а в праздничный день, придя из церкви, христиане обязательно зажигали в доме свечу, чтобы всем вместе помолиться о благополучии в семье и попросить Бога послать хороший урожайный год. «Щоб весняна повінь не нашкодила посівам і щоб мороз дерева не побив», — говорили люди.

Особую силу имеет и освященная в праздник вода. Считается, что она, как и крещенская, исцеляет от многих недугов, если использовать ее с верой. С помощью сретенской воды наши предки избавлялись от болезней кожи и суставов, втирая ее в проблемные места. Этой водой также благословляли мужчин, отправлявшихся в дальнюю дорогу, прося Господа защитить их от всяких опасностей в пути. В старину существовала такая традиция: если сын шел на войну, отец, благословляя, окроплял его сретенской водой со словами: «Боже тебе бережи».

Издревле в Украине праздник Сретения называли еще и Зимобором, или встречей Зимы и Лета. В народе говорили, что в этот день Зима идет туда, где было Лето, а Лето — туда, где была Зима. Зиму люди представляли сварливой уродливой старухой в лохмотьях и с клюкой. Лето же — веселой красивой девушкой в ярких одеждах. Встретившись, они начинали спорить: кому дальше идти, а кому остаться. Поэтому погода в этот день могла быстро меняться — то пасмурно, то солнечно, то ветер подует, то дождь пойдет… Считалось, что по вечерней погоде можно определить, кто же все-таки победил — Лето или Зима. Станет теплее — Лето взяло верх, холоднее — Зима.

Чего нельзя делать в праздник Как и в другие церковные праздники, нельзя работать. Желательно не заниматься и обычными домашними делами. С этими запретами связан и другой: не стоит начинать в этот день важные проекты. Следует избегать ссор, резких разговоров, не обижать близких людей. Нежелательно отправляться в этот день в путешествие: «Хто на Стрiтення з дому їде, той не скоро повернеться». А если избежать дальней дороги нельзя, пусть родные благословят вас сретенской водой. Одно из суеверий, связанных с праздником, гласит, что на Сретение нельзя класть деньги на обеденный стол. Считается, что из-за этого удача может покинуть семью. Что можно делать в праздник Верующие люди приходят в церковь на праздничную службу (тем более что в этом году Сретение пришлось на выходной день — субботу), молятся о здоровье близких, а также об упокоении умерших родственников. В этот день следует принести домой освященные свечи и воду (по поверью, лучше всего набирать воду в посуду, которой еще не пользовались). Этой водой желательно окропить жилье. Свечу можно зажечь в храме или дома и помолиться, если в семье неурядицы или проблемы на работе.

Приметы праздника

Ясная тихая погода предвещает богатый урожай летом.

Иней на деревьях — хорошо уродят картофель и гречиха.

Если на Сретение оттепель — жди поздней весны: «Як на Стрітення півень нап`ється води з калюжі, то жди ще стужі».

Была и такая поговорка: «Якщо на Стрітення півень нап`ється водиці, то на Юрія віл наїсться травиці.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как Сретение отмечают римокатолики и представители некоторых протестантских конфессий.

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