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Общество и люди

Поздравления со Сретением Господним и красивые открытки

20:19 14 февраля 2020 143
Сретение Господне
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

15 февраля христиане восточного обряда празднуют Сретение Господне.

А «ФАКТЫ» собрали для вас поздравления и праздничные открытки.

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Сретение Господне

Пусть храм откроет вам сегодня двери,
Оставьте за порогом смуты и тревоги.
Здесь рады вам, здесь тишина и вера.
Доверьтесь, что же вы? Не стойте на пороге.
Рассвет придет, окрасит сердце светом,
А радость ярким стебельком взойдет.
Ваш мир пусть станет весел и приветлив,
Оттаял чтоб и многолетний лед.
К солнечному свету и добру
Разыскать дорожку, светлую судьбу.
Удачи, никогда не оставаться одному!

Сретение Господне

***
У каждого своя дорога к Богу,
Желаю тебе веру обрести
И с Господом в душе идти по жизни,
Свет, радость и любовь дарить в пути.

Сегодня, в день Стретения Господня
Тебе желаю судьбоносных встреч
И ангела, который днем и ночью
Отныне будет жизнь твою беречь.

Сретение Господне

***
Пускай принесет Господне Сретение
Мир и уют в ваш родной дом,
Наполнится пусть любое мгновение
Радостью, солнечным светом, добром!

Пусть Бог вам пошлет здоровье и силы,
Море любви и в душе чистоты,
Чтоб все хорошо у вас всегда было,
Сбываются пусть все благие мечты!

Сретение Господне

***
Эта встреча так важна для сердца,
Так важна для каждого всегда,
Чтобы нам душой скорей согреться
И о зле не думать никогда,
Чтобы быть в ладу с собой, с другими,
Чтоб обиды не держать в руках,
Чтоб друг другу стали мы родными
И не сомневались в чудесах.
С праздником Сретения Господня!
Пусть в семье царят любовь и свет,
Пусть еще добрей весь мир сегодня
Будет к вам. Пусть скажет бедам «нет!».
Пусть Он руку к вам свою протянет —
И душа, как роза, расцветет.
Будьте к Богу вы полны вниманья —
И любовь навечно к вам придет.

Сретение Господне
***
Во имя Господа тебя
Я в этот праздник поздравляю,
И в это Сретение, любя,
Я от души тебе желаю:

Любви, здоровья, доброты;
От бед и зла иметь преграду,
И чтоб в семье — всегда лады,
И чтоб во всём иметь отраду!

Сретение Господне

Ранее мы писали, как отмечают Сретение католики.

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