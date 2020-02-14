Поздравления со Сретением Господним и красивые открытки

Общество и люди

15 февраля христиане восточного обряда празднуют Сретение Господне.

А «ФАКТЫ» собрали для вас поздравления и праздничные открытки.

Пусть храм откроет вам сегодня двери,

Оставьте за порогом смуты и тревоги.

Здесь рады вам, здесь тишина и вера.

Доверьтесь, что же вы? Не стойте на пороге.

Рассвет придет, окрасит сердце светом,

А радость ярким стебельком взойдет.

Ваш мир пусть станет весел и приветлив,

Оттаял чтоб и многолетний лед.

К солнечному свету и добру

Разыскать дорожку, светлую судьбу.

Удачи, никогда не оставаться одному!

***

У каждого своя дорога к Богу,

Желаю тебе веру обрести

И с Господом в душе идти по жизни,

Свет, радость и любовь дарить в пути.

Сегодня, в день Стретения Господня

Тебе желаю судьбоносных встреч

И ангела, который днем и ночью

Отныне будет жизнь твою беречь.

***

Пускай принесет Господне Сретение

Мир и уют в ваш родной дом,

Наполнится пусть любое мгновение

Радостью, солнечным светом, добром!

Пусть Бог вам пошлет здоровье и силы,

Море любви и в душе чистоты,

Чтоб все хорошо у вас всегда было,

Сбываются пусть все благие мечты!

***

Эта встреча так важна для сердца,

Так важна для каждого всегда,

Чтобы нам душой скорей согреться

И о зле не думать никогда,

Чтобы быть в ладу с собой, с другими,

Чтоб обиды не держать в руках,

Чтоб друг другу стали мы родными

И не сомневались в чудесах.

С праздником Сретения Господня!

Пусть в семье царят любовь и свет,

Пусть еще добрей весь мир сегодня

Будет к вам. Пусть скажет бедам «нет!».

Пусть Он руку к вам свою протянет —

И душа, как роза, расцветет.

Будьте к Богу вы полны вниманья —

И любовь навечно к вам придет.



***

Во имя Господа тебя

Я в этот праздник поздравляю,

И в это Сретение, любя,

Я от души тебе желаю:

Любви, здоровья, доброты;

От бед и зла иметь преграду,

И чтоб в семье — всегда лады,

И чтоб во всём иметь отраду!

Ранее мы писали, как отмечают Сретение католики.

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