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Зафиксирована первая смерть от коронавируса в Европе
Смерть от коронавируса COVID-19, от осложнений которого в Китае умерло уже 1527 человек, зафиксировали во Франции.
Об этом сообщила министр солидарности и здравоохранения страны Аньес Бузин, передает BFM TV.
Франция стала первой европейской страной, где умер человек от смертельного вируса.
По ее словам, от пневмонии умерла 80-летняя китайская туристка из провинции Хубэй, которая находилась во Франции с 16 января. Она была госпитализирована 25 января, но состояние больной постоянно ухудшалось.
Напомним, ранее за пределами материкового Китая смерти были зафиксированы в Гонконге, на Филиппинах, в Японии.
Недавно коронавирус обнаружили в Египте.
«ФАКТЫ» писали, что медики в Китае заявили, что нашли эффективный способ лечения коронавируса.
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