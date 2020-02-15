Мир

Зафиксирована первая смерть от коронавируса в Европе

Смерть от коронавируса COVID-19, от осложнений которого в Китае умерло уже 1527 человек, зафиксировали во Франции.

Об этом сообщила министр солидарности и здравоохранения страны Аньес Бузин, передает BFM TV.

Франция стала первой европейской страной, где умер человек от смертельного вируса.

По ее словам, от пневмонии умерла 80-летняя китайская туристка из провинции Хубэй, которая находилась во Франции с 16 января. Она была госпитализирована 25 января, но состояние больной постоянно ухудшалось.

Напомним, ранее за пределами материкового Китая смерти были зафиксированы в Гонконге, на Филиппинах, в Японии.

Недавно коронавирус обнаружили в Египте.

«ФАКТЫ» писали, что медики в Китае заявили, что нашли эффективный способ лечения коронавируса.

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