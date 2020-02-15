24.31 / 24.54 26.34 / 26.73
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция гонок преследования на чемпионате мира

22:43 15 февраля 2020 27
Елена Пидгрушная
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В итальянском Антхольце продолжается 54-й чемпионат мира по биатлону. В воскресенье, 16 февраля, будут разыграны награды в гонках преследования.

У женщин в число 60-ти участниц, которые выйдут на старт 10-километровой гонки, попали и четыре украинки: Елена Пидгрушная уйдет на дистанцию под 4-м стартовым номером с отставанием от лидера в 26 секунд, Вита Семеренко — под 11-м (+0:46 сек.), Юлия Джима — под 22-м (+1:05 сек.) и Валя Семеренко — под 36-м (+1:31 сек.).

В мужской дисциплине на дистанции 12,5 км также будут соревноваться четыре наших соотечественника: у Дмитрия Пидручного 10-й стартовый номер (+0:56 сек.), Артема Примы — 25-й (+1:26 сек.), Сергея Семенова — 42-й (+2:00 сек.) и Антона Дудченко — 60-й (+2:40 сек.).

В прямой трансляции женскую (начало — в 14:00) и мужскую (16:15) смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Напомним, что со старта чемпионата мира украинские биатлонисты пока что не завоевали ни одной медали. Ближе всех к наградам были Елена Пидгрушная (на фото) в спринте и наша сборная в смешанной эстафете — в обоих случаях наши соотечественники заняли четвертые места.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дмитрий Пидручный допустил обидный промах на последнем огневом рубеже и завершил спринтерскую гонку в топ-10.

Фото biathlon.com.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Регина Тодоренко

«До ушей нельзя было трусы натянуть?»: Регину Тодоренко раскритиковали из-за купальника (фото)

Светлана Лобода

«Санитаров сюда!»: Лобода в ультракоротком платье поразила фанатов странным танцем (видео)

Анастасия Заворотнюк

Болезнь Заворотнюк излечима: пока дочь актрисы собирается на шоу Малахова, врачи создали лекарство для ее мамы

Коронавирус

Коронавирус COVID-19 показали под микроскопом: впечатляющие фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер