Спорт

Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция гонок преследования на чемпионате мира

В итальянском Антхольце продолжается 54-й чемпионат мира по биатлону. В воскресенье, 16 февраля, будут разыграны награды в гонках преследования.

У женщин в число 60-ти участниц, которые выйдут на старт 10-километровой гонки, попали и четыре украинки: Елена Пидгрушная уйдет на дистанцию под 4-м стартовым номером с отставанием от лидера в 26 секунд, Вита Семеренко — под 11-м (+0:46 сек.), Юлия Джима — под 22-м (+1:05 сек.) и Валя Семеренко — под 36-м (+1:31 сек.).

В мужской дисциплине на дистанции 12,5 км также будут соревноваться четыре наших соотечественника: у Дмитрия Пидручного 10-й стартовый номер (+0:56 сек.), Артема Примы — 25-й (+1:26 сек.), Сергея Семенова — 42-й (+2:00 сек.) и Антона Дудченко — 60-й (+2:40 сек.).

В прямой трансляции женскую (начало — в 14:00) и мужскую (16:15) смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

Напомним, что со старта чемпионата мира украинские биатлонисты пока что не завоевали ни одной медали. Ближе всех к наградам были Елена Пидгрушная (на фото) в спринте и наша сборная в смешанной эстафете — в обоих случаях наши соотечественники заняли четвертые места.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дмитрий Пидручный допустил обидный промах на последнем огневом рубеже и завершил спринтерскую гонку в топ-10.

Фото biathlon.com.ua

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