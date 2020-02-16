«Обманывал пенисом и кошельком»: биатлонный мир возмущен «золотом» россиянина на ЧМ (фото)

Спорт

Золотая медаль в спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце 28-летнего россиянина Александра Логинова, ранее пойманного на применении допинга, вызвала бурю негодования в биатлонном мире.

Напомним, что Логинов при чистой стрельбе на обоих огневых рубежах финишировал первым, опередив французов Кантена Фийона Майе и Мартена Фуркада (украинец Дмитрий Пидручный завершил гонку 10-м). Впервые за 23 года в числе призеров спринта на ЧМ не оказалось норвежцев (Тарьей Бе показал четвертый результат, Йоханнес Бе — пятый).

На следующий день после победы Логинова норвежское издание Dagbladet опубликовало статью под заголовком «Русский допинговый чемпион мира. Он обманывал пенисом и кошельком». В тексте приводится история дисквалификации Логинова за эритропоэтин, когда спортсмен заявил, что случайно принял его для лечения простатита.

«Было глупо, когда финал Кубка мира в 2018 году проводился в допинговой России. И вот к чему это привело — у нас теперь есть гнилой чемпион.

Эта победа Логинова выглядит как самая очевидная несправедливость. Но мы больше не позволим русским обманывать нас. Они обманут только сами себя. Просто потому что с ними соревноваться больше никто не хочет", — говорится в статье.

Отреагировали на триумф россиянина и звезды мирового биатлона.

Олимпийский чемпион и 10-кратный чемпион мира Тарьей Бе (Норвегия): «Мы ничего не можем поделать. Но он не достоин быть здесь. Его дисквалифицировали за применение эритропоэтина. Очень сложно быть четвертым в гонке, когда выигрывает человек, которого ранее наказывали за допинг. Мне кажется, что это нечестно по отношению к нам, ведь мы боремся честно.

Сегодня я получил олимпийскую «бронзу» из-за обмана русских (из-за дисквалификации Евгения Устюгова в Сочи-2014. — Авт.), но и проиграл бронзу чемпионата мира из-за этого же. Это ужасно, но мы не можем просто выкинуть Логинова из итогового протокола".

Пятикратный олимпийский чемпион мира и 11-кратный чемпион мира Мартен Фуркад (Франция; на фото с Александром Логиновым): «Я был бы более счастлив, если бы сегодня на награждении звучал французский гимн. Как я отношусь к Логинову? Я к Логинову никак не отношусь.

Я очень много говорил о нем в прошлом. Но сегодня не хочу. Логинов не стал разговаривать с прессой после гонки, а я не буду говорить о нем. Но скажу в его защиту — сегодня ему точно нелегко было бы разговаривать с прессой из-за скандала с Устюговым. Время для таких обвинений IBU выбрал не самое удачное".

Самый молодой в истории олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон (Швеция): «Не буду поздравлять Логинова. Его тут вообще не должно быть. Очень грустно, что ты можешь принимать эритропоэтин, а потом вернуться после дисквалификации и выиграть чемпионат мира. Это ужасно для спорта.



В раздевалке во время гонки было очень много грубых слов. Я даже пересказывать их не буду. Так что многие не рады победе Логинова. Остальные страны и спортсмены тоже считают, что нельзя так возвращаться и побеждать".

Кантен Фийон Майе, Александр Логинов и Мартен Фуркад на пьедестале почета по итогам спринта в Антхольце

Самого Логинова на пресс-конференции спросили, почему биатлонное сообщество должно ему сейчас доверять, и сколько раз в году его тестируют.

«Где-то 12--16 раз. Я любого спортсмена с удовольствием позову к себе в гости, тем более что мы с женой переехали в более просторную квартиру. Готов 365 дней жить с ними на соседних кроватях — на одной не готов, потому что жена (бывшая украинская биатлонистка Мария Кручова. — Авт.) не поймет меня», — ответил Александр Логинов.

«Осенью в течение полутора месяцев я не мог серьезно тренироваться, у меня была проблема с локтем и со спиной. В последние месяцы я уже мог выполнять нагрузку в полном объеме. Сейчас я рад, что хорошо подготовился к этим стартам, и скорость моя возвращается.

В ходе гонки я получал информацию, и спасибо команде, которая помогла выгрызть медаль. Но если честно, на последнем круге 85 процентов времени я просто думал о жене и о дочери, потому что я уже хочу их увидеть, и, наверное, из-за этого у меня получилось победить", — добавил победитель спринта.

Напомним, что Александр Логинов был временно отстранен от соревнований Союзом биатлонистов России (СБР) после получения от IBU информации о подозрительном результате допинг-пробы, взятой у спортсмена во внесоревновательный период 26 ноября 2013 года. В ноябре 2014-го IBU принял решение провести повторный анализ подозрительных допинг-проб на основании новых методик. Пять из этих проб дали положительный результат, в том числе проба Логинова, взятая в ноябре 2013 года. Международный союз биатлонистов проинформировал СБР об обнаружении в пробе спортсмена запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина.

В итоге Антидопинговый комитет принял решение дисквалифицировать отстраненного Александра Логинова на два года с момента повторного анализа пробы, которая дала положительный результат. 10 июля 2015 года решением IBU россиянин был дисквалифицирован до 25 ноября 2016-го. Все результаты спортсмена, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными.

После возвращения в биатлон Логинов стал трехкратным чемпионом Европы, завоевал «бронзу» и «золото» мировых первенств, а по итогам прошлого сезона занял второе место в общем зачете Кубка мира.

Кстати, Александр Логинов в свое время сыграл свадьбу в Тернополе, на родине невесты. В октябре 2019-го у пары родилась дочь.

Мария Кручова и Александр Логинов сыграли свадьбу в Тернополе

Отметим, что, в воскресенье, 16 февраля, Александр Логинов и его конкуренты снова будут выяснять отношения на дистанции в гонке преследования.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что полиция Австрии среди ночи нагрянула в отель сборной России по делу о допинге.

Фото Getty Images, Instagram

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