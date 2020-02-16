- 07:42 Где смотреть онлайн «Боруссия» Д — «ПСЖ»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 07:42 Контрабандные сигареты с оккупированного Донбасса наводнили Украину: подозревают военных
- 07:31 Недостаток белковой пищи ухудшает работу иммунитета: какие продукты самые полезные
- 07:24 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.16 февраля 2020
- 07:10 Настоящая весна: синоптики обещают потепление до +15
- 15.02 23:10 Новый обмен пленными уже скоро: Пристайко назвал сроки
- 15.02 23:08 "Это было трудно": кто прошел в финал Нацотбора на Евровидение-2020
- 15.02 22:43 Биатлон в Антхольце: онлайн-видеотрансляция гонок преследования на чемпионате мира
- 15.02 22:37 В Киеве водители маршруток устроили кулачный бой на остановке
- 15.02 22:17 В Калининграде мужчина открыл стрельбу на улице, погибла семья
- 15.02 21:39 Совершила две кражи за считанные минуты: «работа» киевской воровки попала на видео
- 15.02 20:20 В Китае за сокрытие симптомов коронавируса могут казнить, — СМИ
Настоящая весна: синоптики обещают потепление до +15
Погода в Украине в последний день текущей недели и в начале следующей будет определяться антициклоном, а это значит, что жителей большинства областей ждут по-весеннему теплые дни. Осадков не ожидается. Ночью возможны небольшие заморозки на западе и ощутимые морозы до -10 на востоке.
День 16 февраля будет теплым на всей территории Украины. Синоптики прогнозируют южный ветер и до +9 градусов в западной и южной части страны. На востоке и на севере будет попрохладнее — не более +5, а ночью ударят морозы.
17 февраля потеплеет еще сильнее. По прогнозам Украинского гидрометцентра, в западной части страны можно будет наслаждаться температурами до +15 градусов. На Левобережье будет немного холоднее — до +8 в северо-восточных областях и до +5 на востоке.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» обещал, что вторая декада февраля порадует весенней погодой, но к концу месяца зима напомнит о себе.
А метеорологи не исключают, что нынешняя мягкая и теплая зима может стать типичной для тех широт, в которых находится Украина.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.