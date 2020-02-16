Настоящая весна: синоптики обещают потепление до +15

Украина

Погода в Украине в последний день текущей недели и в начале следующей будет определяться антициклоном, а это значит, что жителей большинства областей ждут по-весеннему теплые дни. Осадков не ожидается. Ночью возможны небольшие заморозки на западе и ощутимые морозы до -10 на востоке.

День 16 февраля будет теплым на всей территории Украины. Синоптики прогнозируют южный ветер и до +9 градусов в западной и южной части страны. На востоке и на севере будет попрохладнее — не более +5, а ночью ударят морозы.

17 февраля потеплеет еще сильнее. По прогнозам Украинского гидрометцентра, в западной части страны можно будет наслаждаться температурами до +15 градусов. На Левобережье будет немного холоднее — до +8 в северо-восточных областях и до +5 на востоке.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач в интервью «ФАКТАМ» обещал, что вторая декада февраля порадует весенней погодой, но к концу месяца зима напомнит о себе.

А метеорологи не исключают, что нынешняя мягкая и теплая зима может стать типичной для тех широт, в которых находится Украина.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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