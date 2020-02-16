Украинки Магучих и Бех-Романчук триумфовали на престижном турнире в Шотландии (фото, видео)

Спорт

Украинские спортсменки Ярослава Магучих и Марина Бех-Романчук стали победительницами престижных соревнований серии World Indoor Tour, проходивших в Глазго (Шотландия).

18-летняя Магучих в секторе для прыжков в высоту единственная покорила планку 1,93 м и заняла первое место, выиграв уже третий турнир в 2020 году — ранее были победы на мемориале Алексея Демянюка во Львове и этапе World Indoor Tour в немецком Карлсруэ.

Также не оказалось равных в секторе для прыжков в длину другой нашей соотечественнице Бех-Романчук. Для победы 24-летней украинке хватило результата 6,90 м. Примечательно, что из трех победных прыжков Марины в нынешнем сезоне World Indoor Tour нынешний оказался худшим — в немецком Карлсруэ Бех-Романчук показала результат 6,92 м, а в польском Торуне и вовсе «улетела» на 6,96 м.

Добавим, что в Глазго был установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом у мужчин. Продолжает «взрывать» спортивный мир 20-летний швед Арман Дюплантис — неделю назад он покорил рекордную планку на 6,17 м, а на этот раз обновил свой же результат, преодолев высоту 6,18 м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские легкоатлеты отменяют подготовку к Олимпиаде в Токио из-за нехватки финансирования.

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