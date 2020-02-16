Политика

Уже неофициальный: Мендель разозлила журналистов новым заявлением о визите Зеленского в Оман

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель снова попала в скандал, прокомментировав недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Оман. На это обращает внимание известный журналист Лилия Рагутская.

«Сообщалось, что величайший „находится в Омане“, где у него „в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне“. Обычный себе отпуск. А слова „официальный“ не было. Прекрасный пресс-секретарь у Зеленского. Просто прекрасный. А то, что факапы постоянно — так это потому, что журналисты тупые, не понимают ничего», — написала она в Facebook.

Согласно дипломатическому протоколу, встречи на высшем уровне могут проводится в ходе официальных визитов.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине не утихает скандал из-за визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман в начале 2020 года. Недавно всплыли новые подробности. Так, журналисты программы «Схемы» опубликовали сюжет о том, что во время отпуска президента Зеленского в Омане он якобы встречался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

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