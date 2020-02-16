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Под Львовом из болота вытащили утонувшее авто с четырьмя трупами (фото)
В воскресенье, 16 февраля, на трассе Рава-Русская-Судова Вишня при въезде в село Коты Яворовского района водитель автомобиля «Ауди-80» не справился с управлением и слетел в озеро. Об этом сообщили в Управлении ГСЧС Львовской области.
Так, после обследования водоема, спасатели подняли с озера автомобиль, в котором обнаружено четверо погибших. По данным полиции, погибли четверо молодых людей в возрасте 19 -24 лет. Все жители Яворовского района. По этому факту открыто уголовное производство, ведется следствие.
В соцсетях пишут, что погибшие ребята были из сел Коты и Песоцки 1995, 1996, 1999 и 2000 годов рождений.
Как писали «ФАКТЫ», это не единственное происшествие подобного рода на Львовщине за последнее время. Так, вечером 15 февраля водитель «под кайфом» сбил на тротуаре трех человек. ДТП случилось на автотрассе Городок — Комарно в районе села Черляны.
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