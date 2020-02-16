Происшествия

В тройном ДТП под Полтавой пострадал автобус с пассажирами: первые детали происшествия

Утром в воскресенье, 16 февраля, на трассе Киев-Харьков на выезде из Полтавы в сторону столицы произошло тройное ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль, пассажирский автобус и микроавтобус «Mercedes Sprinter», выполнявший международный рейс из Харькова в польский город Познань.

«Предварительно известно, что водитель фуры, не выдержав безопасную дистанцию, въехал в микроавтобус, который от удара догнал впереди идущий автобус, — сообщила „ФАКТАМ“ инспектор ГУ НП в Полтавской области Полина Ларина. — К счастью, пассажиры серьезных травм не получили. Пятеро из них на двух каретах скорой помощи доставлены для обследования в больницу. В основном у них ушибы мягких тканей, у одного, похоже, сломан нос».

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины аварии.

Напомним, на текущей неделе под Херсоном случилась авария с пассажирским автобусом.

Фото ГУНП в Полтавской области



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