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В тройном ДТП под Полтавой пострадал автобус с пассажирами: первые детали происшествия
Утром в воскресенье, 16 февраля, на трассе Киев-Харьков на выезде из Полтавы в сторону столицы произошло тройное ДТП. Столкнулись грузовой автомобиль, пассажирский автобус и микроавтобус «Mercedes Sprinter», выполнявший международный рейс из Харькова в польский город Познань.
«Предварительно известно, что водитель фуры, не выдержав безопасную дистанцию, въехал в микроавтобус, который от удара догнал впереди идущий автобус, — сообщила „ФАКТАМ“ инспектор ГУ НП в Полтавской области Полина Ларина. — К счастью, пассажиры серьезных травм не получили. Пятеро из них на двух каретах скорой помощи доставлены для обследования в больницу. В основном у них ушибы мягких тканей, у одного, похоже, сломан нос».
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины аварии.
Напомним, на текущей неделе под Херсоном случилась авария с пассажирским автобусом.
Фото ГУНП в Полтавской области
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?