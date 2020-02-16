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Третья жена Армена Джигарханяна, «киевская пианистка» Виталина Цымбалюк-Романовская, которая в ноябре даже слушать не хотела о возможности возобновления отношений между ними, решила публично покаяться перед народным артистом.

В эфире одного из российских телеканалов женщина призналась, что не может есть и спать — легче ей становится только после молитвы, пишет КП.

«Дорогой Армен Борисович, мой любимый Джигочка! Пошел третий год с тех пор, как мы с тобой расстались. Я думаю, это даже не расставание, наверное, правильно будет сказать — потеряли друг друга. Я хотела бы тебе сказать, что ты был и остаешься единственным главным человеком в моей жизни, моим единственным мужем. Хочу тебе сказать, что я до сих пор люблю тебя… Если бы я могла изменить обстоятельства, я бы обязательно была рядом с тобой», — со слезами на глазах заявила Виталина.

Бывшая жена актера уверяет, что только с ним она была по-настоящему счастлива, ведь актер научил ее жить. «Я стараюсь жить так, чтобы мне не было стыдно перед тобой», — всхлипывая, сообщила женщина.

Также Виталина поблагодарила артиста за годы совместной жизни. По ее словам, главная трагедия в том, что они не смогли попрощаться. Поэтому она это делает сейчас: «Я знаю, что ты не любишь прощаться, но если это нужно сделать, давай попрощаемся сейчас. Я очень хотела бы быть рядом с тобой, и я уверена, что тебе было бы хорошо! Прости меня!».

Во время эфира артистка несколько раз срывалась на громкие рыдания. Цымбалюк-Романовская впервые откровенно призналась — выйдя замуж за Джигарханяна, она сожалела только об одном — женщина не смогла подарить любимому ребенка. Создать полноценную семью с престарелым артистом, который был на 40 лет ее старше, не получилось.

«Я думаю, это одна из причин, из-за которой медленно развивались наши отношения. Он понимал, что разница в возрасте критичная. Прямо скажем, она почти недопустимая», — сетует женщина.

Однако втайне Цымбалюк-Романовская надеялась на чудеса современной медицины и даже уговорила народного артиста на обследование, чтобы родить от него ребеночка.

«Ему уже было 75−76 лет. Это было поздно, потому что у него уже состояние здоровья было не очень. Пробовали сдавать анализы. И мне там врачи сказали: «Вы не рассмотрите вариант родить не от мужа?». Я сказала: «Нет, даже не предлагайте мне», — разводит она руками.

Напомним, Армен Джигарханян был женат три раза. В 2017 году он со скандалом развелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Их брак продлился без малого два года. За это время актер сделал молодую жену директором своего театра, но после ссоры обвинил ее в мошенничестве и покушении на свою жизнь. После развода престарелый актер тяжело болел и несколько раз попадал в больницу. Он заявил, что не готов простить Виталину. По его словам, она «причинила ему много боли». Позже пианистку признали виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни. Бывшая жена Джигарханяна установила в рабочем кабинете артиста скрытую камеру и подсматривала за ним.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что любвеобильный выпускник «Фабрики звезд-6» Прохор Шаляпин, в объятиях которого Виталина Цымбалюк-Романовская нашла утешение после развода с Арменом Джигарханяном, смог быстро найти ей замену — ею стала богатая жительница Канады, владелица сети адвокатских контор.

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