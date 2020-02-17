- 01:59 Неожиданно: "Мисс Германией" стала 35-летняя мать-одиночка
- 01:29 Число умерших от коронавируса в Хубэе возросло до 1696
- 00:55 «Третий подбородок, огромное пузо»: обиженная Семенович страстно ответила хейтерам
- 00:13 Смертельное ДТП в Броварах под Киевом: пьяный полицейский сбил пешеходов и пытался скрыться с места аварии
- 16.02 23:47 "Любимый Джигочка!": бывшая жена Джигарханяна покаялась перед ним и рассказала, почему не смогла родить ребенка
- 16.02 23:21 Прикрываются "формулой Штайнмайера": у Лаврова назвали условие для проведения встречи "Нормандской четверки"
- 16.02 23:08 Где смотреть онлайн «Боруссия» Д — «ПСЖ»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 16.02 22:59 Ученые пришли к выводу, что коронавирус — следствие лабораторных экспериментов над летучими мышами, — СМИ
- 16.02 22:32 В Днепре убегавший от полиции водитель сбил трех пешеходов, есть жертвы (видео 18+)
- 16.02 21:59 Убийство Гандзюк: адвокаты Мангера пытались договориться с арестованным в Болгарии Левиным
- 16.02 21:17 Эвакуация украинцев из Уханя: на борт возьмут иностранцев, а экипаж будет в костюмах биозащиты
- 16.02 20:23 "Титушки" избили священника ПЦУ: стали известны подробности церковного конфликта на Черниговщине
Неожиданно: "Мисс Германией" стала 35-летняя мать-одиночка (фото)
В отличие от распространенной в мире практики выбирать в различные «мисс» молоденьких девушек, немцы приняли в текущем году довольно неожиданное решение: победительницей конкурса «Мисс Германия» стала 35-летняя Леони Шарлотте фон Хазе, владелица онлайн-магазина винтажной одежды.
Леони — самая возрастная победительница немецкого конкурса красоты, проводящегося с 1927 года, пишет Deutsche Welle.
Финал конкурса проходил в субботу, 15 февраля, в Европа-парке — крупнейшем парке развлечений в Германии, который находится недалеко от Фрайбурга.
Интересно, что жюри состязания впервые состояло исключительно из женщин.
Всего титул разыгрывали среди 16 фрау, по числу земель Германии. Леони Шарлотте фон Хазе в декабре была выбрана «мисс» северонемецкой земли Шлезвиг-Гольштейн.
«Я хочу представлять Германию с помощью элегантности, достоинства, обаяния и силы», — заявила победительница.
Организаторы заявили, что выбирали победительницу не только по внешности, они оценивали и характер претенденток.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что первая красавица Украины Леонила Гузь, выигравшая конкурс красоты в 2018 году, сразила поклонников новыми эффектными фото, на которых она демонстрирует стройные длинные ноги.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..