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Неожиданно: "Мисс Германией" стала 35-летняя мать-одиночка (фото)

1:59 17 февраля 2020 32
Мисс Германия
Инф. «ФАКТОВ»

В отличие от распространенной в мире практики выбирать в различные «мисс» молоденьких девушек, немцы приняли в текущем году довольно неожиданное решение: победительницей конкурса «Мисс Германия» стала 35-летняя Леони Шарлотте фон Хазе, владелица онлайн-магазина винтажной одежды.

Леони — самая возрастная победительница немецкого конкурса красоты, проводящегося с 1927 года, пишет Deutsche Welle.

Финал конкурса проходил в субботу, 15 февраля, в Европа-парке — крупнейшем парке развлечений в Германии, который находится недалеко от Фрайбурга.

Интересно, что жюри состязания впервые состояло исключительно из женщин.

Всего титул разыгрывали среди 16 фрау, по числу земель Германии. Леони Шарлотте фон Хазе в декабре была выбрана «мисс» северонемецкой земли Шлезвиг-Гольштейн.

«Я хочу представлять Германию с помощью элегантности, достоинства, обаяния и силы», — заявила победительница.

Организаторы заявили, что выбирали победительницу не только по внешности, они оценивали и характер претенденток.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первая красавица Украины Леонила Гузь, выигравшая конкурс красоты в 2018 году, сразила поклонников новыми эффектными фото, на которых она демонстрирует стройные длинные ноги.

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