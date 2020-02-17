Мир

Чудище морское: в Мексике обнаружено странное существо с головой дельфина и острыми зубами (фото)

Неизвестные доселе науке обитатели морских глубин встречаются не только в оккупированном Россией Крыму, но и в других частях планеты.

Так, на днях на берег мексиканского полуострова Пунта Мита (штат Найарит) волны вынесли неопознанное морское существо с острыми зубами, носом дельфина и вытянутым туловищем.

Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на новостной портал Tribuna de la Bahía.

Сообщается, что загадочное существо обнаружила компания местных жителей во время прогулки по побережью. Очевидцы приняли его за мертвого дельфина, пока не рассмотрели существо поближе. Поскольку у подводного обитателя не было глаз, местные жители решили, что его выбросило из глубин океана. Позже несколько рыбаков безуспешно пытались выяснить, что это за существо.

Рыболовы лишь упомянули, что в водах мексиканского города Пуэрто-Вальярта, штат Халиско, есть впадина глубиной в несколько километров. По их версии, именно она и могла стать местом обитания неопознанного существа. Местные СМИ подтвердили, что на данный момент никому не удалось распознать необычное животное.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на берег шотландского города Абердин выбросило гигантский скелет неопознанного существа. Местный житель сообщил о находке спустя несколько часов после шторма «Сиара», который прошел в Великобритании. Некоторые юзеры пошутили, что на побережье вынесло Лох-несское чудовище.

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