Число жертв коронавируса в Китае снова увеличилось: названы ужасные цифры

Мир

В Китае число жертв нового коронавируса, который возник вследствие лабораторных экспериментов над летучими мышами, составило 1770. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

Также сообщается, что выздоровели более 10,8 тыс. человек, а число зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 70,5 тыс.

Сутками ранее, в воскресенье, ведомство информировало о более чем 68,5 тыс. инфицированных, 1665 жертвах и 9419 выздоровевших. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,5% вместо 2,43% днем ранее.

Среди регионов по числу зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано более 58,1 тыс. инфицированных, из них 1696 умерли, выздоровели 6639 человек. Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,3 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток), в каждой из которых зафиксировано более 1,2 тыс. и 1,1 тыс. случаев заражения.

В Пекине по состоянию на воскресенье число зараженных составило 381 человек, из них 114 выписались из больницы, умерли четверо.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 150,5 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается более 7,2 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине. Согласно оценке врачей, более чем 10,6 тыс. заразившихся в стране находятся в тяжелом состоянии.

В то же время жертвами китайского коронавируса во всем мире, по данным сайта worldometers, стали 1775 человек, при этом количество инфицированных достигло 71 334 человека, выздоровели 11 029 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как будет проходить 19 февраля эвакуация украинцев из охваченного эпидемией коронавируса китайской провинции Хубэй. В частности, самолет возьмет на борт также граждан Аргентины. Всего Украина намерена эвакуировать из Китая 56 человек, из которых 11 — иностранцы. На борт самолета взойдут также члены экипажа, медики, представители МВД, Министерства обороны и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС). Все члены экипажа будут работать в костюмах биозащиты.

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