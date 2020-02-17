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Мог сказать и хуже: священник РПЦ отказался извиняться за сравнение гражданских жен с проститутками

10:22 17 февраля 2020 171
Священник РПЦ Дмитрий Смирнов
Инф. «ФАКТОВ»

Московский протоиерей Димитрий Смирнов, сравнивший женщин, соглашающихся на гражданский брак, с проститутками, отказался извиняться за свои слова.

Заявив, что «проститутка — абсолютно литературное слово», священник РПЦ сказал, что имел в виду не кого-то конкретно, а такое явление, как гражданский брак. По сообщением росСМИ, Смирнов заявил, что ему жалко женщин, не вступающих в официальный брак, поскольку «гражданских жен бросают через три-пять лет» и обращаются с ними «как с мусором».

При этом председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи утверждает, что такие слова он применяет, желая «остановить этот кошмар», и что готов «с аргументами в руках» судиться с тем, кто с ним не согласен.

При этом в РПЦ заявили, что озвученное Смирновым мнение — его личное, назвав слова протоиерея «неудачным тролингом».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России священнику Николаю Стремскому, взявшему на воспитание 70 детей, предъявили обвинение в изнасиловании и развратных действиях в отношении несовершеннолетних воспитанников.

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