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Мог сказать и хуже: священник РПЦ отказался извиняться за сравнение гражданских жен с проститутками
Московский протоиерей Димитрий Смирнов, сравнивший женщин, соглашающихся на гражданский брак, с проститутками, отказался извиняться за свои слова.
Заявив, что «проститутка — абсолютно литературное слово», священник РПЦ сказал, что имел в виду не кого-то конкретно, а такое явление, как гражданский брак. По сообщением росСМИ, Смирнов заявил, что ему жалко женщин, не вступающих в официальный брак, поскольку «гражданских жен бросают через три-пять лет» и обращаются с ними «как с мусором».
При этом председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи утверждает, что такие слова он применяет, желая «остановить этот кошмар», и что готов «с аргументами в руках» судиться с тем, кто с ним не согласен.
При этом в РПЦ заявили, что озвученное Смирновым мнение — его личное, назвав слова протоиерея «неудачным тролингом».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России священнику Николаю Стремскому, взявшему на воспитание 70 детей, предъявили обвинение в изнасиловании и развратных действиях в отношении несовершеннолетних воспитанников.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?