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В Киеве устроили стрельбу: в полиции рассказали подробности
В воскресенье, 16 февраля, в Киеве неизвестный устроил беспорядочную стрельбу в Голосеевском районе. Ранее в Херсонской области лесник застрелил браконьера.
Как сообщили в полиции Киева, к счастью, в результате стрельбы на Голосеевском проспекте никто не пострадал. Полицейские, прибывшие по вызову, установили, что стрельбу вел житель Киева 1982 года рождения. У него изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а самого правонарушителя отвезли в районное управление полиции для дачи показаний.
Соответствующий сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях Голосеевского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации действий правонарушителя.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киевской области трагедией закончилась ссора двух мужчин, принимавших участие в боевых действиях на Донбассе — один из них застрелил своего оппонента, с которым жарко спорил по поводу политической ситуации в Украине.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.