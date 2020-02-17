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«Стояла на коленях»: Пугачева пыталась уберечь Галкина от коронавируса (видео)

11:45 17 февраля 2020 507
Пугачева
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева перед нашумевшем пожаром в кинотеатре «Октябрь» рассказала журналистам, как тяжело реагирует на гастроли Максима Галкина в странах, где зафиксирован коронавирус.

«Я боялась, стояла на коленях, не пускала», — вспоминает Пугачева, как провожала мужа на гастроли.

К счастью, все обошлось, Галкин вернулся домой в добром здравии и показал, как его встречает радостная семья.

Пугачева также рассказала, как заботится о здоровье младших детей и постоянно обращается к врачам. О старшей же дочери она не беспокоится. Хотя Кристина Орбакайте недавно сломала ногу, ее мать считает, что волноваться не стоит. «Она молодая, заживет быстро. Кристина уже большая девочка», — подытожила певица.

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