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«Стояла на коленях»: Пугачева пыталась уберечь Галкина от коронавируса (видео)
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева перед нашумевшем пожаром в кинотеатре «Октябрь» рассказала журналистам, как тяжело реагирует на гастроли Максима Галкина в странах, где зафиксирован коронавирус.
«Я боялась, стояла на коленях, не пускала», — вспоминает Пугачева, как провожала мужа на гастроли.
К счастью, все обошлось, Галкин вернулся домой в добром здравии и показал, как его встречает радостная семья.
Пугачева также рассказала, как заботится о здоровье младших детей и постоянно обращается к врачам. О старшей же дочери она не беспокоится. Хотя Кристина Орбакайте недавно сломала ногу, ее мать считает, что волноваться не стоит. «Она молодая, заживет быстро. Кристина уже большая девочка», — подытожила певица.
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…