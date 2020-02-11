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«Нашу песню не задушишь, не убьешь»: Пугачева прокомментировала пожар в кинотеатре (фото)
Знаменитая певица Алла Пугачева, угодившая в скандал с автором «Яблок на снегу», пережила серьезный стресс из-за пожара. Примадонну и других звезд шоу-бизнеса пришлось эвакуировать из кинотеатра «Октябрь» в Москве прямо с премьеры фильма «Лед 2». Когда зазвучали строчки из песни Пугачевой «Озеро надежды» «Мне влюбляться слишком рано, а быть может, слишком поздно…» в исполнении героини Марии Мироновой, вдруг объявили пожарную тревогу и попросили всех зрителей покинуть зал.
«Пожарная тревога. Просьба без паники покинуть зал», — сообщили зрителям и остановили показ фильма.
«Как только героиня фильма запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала. Придется ещё раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь», — рассказала позже Алла Пугачева. Кстати, на премьере она была без мужа Максима Галкина и без детей. Ее сопровождал дизайнер Игорь Гуляев. 70-летняя Алла Борисовна щеголяла на каблуках, в лосинах и модной толстовке.
В основном зале, где проходила звездная премьера, собралось около 1500 человек. Многие звезды пришли на премьеру семьями, особенно переживали за детей. И хоть обошлось без давки и паники, актриса Юлия Пересильд, которая была с дочками и мужем Алексеем Учителем, со слезами на глазах спешила к выходу.
К кинотеатру съехались десяток пожарных расчётов. Однако применять воду им не пришлось. Пожар оказался не значительным. Замкнула проводка, возникло небольшое возгорание и сильное задымление. Администрация кинотеатра самостоятельно справилась с проблемой.
На премьере фильма также была замечена Светлана Лобода и многие российские звезды.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что произошло в кинотеатре «Октябрь» и как проходила эвакуация.
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