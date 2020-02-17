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Происшествия

В Харькове готовили теракт: возле крупного ТЦ нашли бомбу

12:28 17 февраля 2020 30
ТЦ в Харькове
Инф. «ФАКТОВ»

В Харькове готовили террористический акт в торговом центре по улице академика Павлова — в урне у входа в ТЦ обнаружено самодельное взрывное устройство. Ранее сотрудники СБУ и Нацгвардии предотвратили теракт в районе Славянска на Донбассе.

Как сообщили в ГУ НП в Харьковской области, специалисты-взрывотехники, прибывшие на место ЧП, обезвредили взрывчатку.

«Информация о данном событии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой», — сообщают в областной полиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2015 году в Харькове устроили теракт, который повлек за собой жертвы, в частности, умер получивший ранение 15-летний подросток. В конце 2019 года обвиняемых в организации теракта Виктора Тетюцкого, Сергея Башлыкова и Владимира Дворникова выпустили из-под стражи и выдали ОРДЛО в обмен на удерживаемых боевиками украинцев.

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