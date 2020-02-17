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Украина

В Крыму ФСБ задержала крымского татарина за участие в несуществующем добробате

13:35 17 февраля 2020 51
ФСБ
Инф. «ФАКТОВ»

В аннексированном Крыму, где недавно задержали якобы «украинского террориста», суд отправил под стражу крымского татарина, которому инкриминируют участие в добровольческом батальоне имени Челебиджихана.

Как сообщает «Крымская солидарность», 3 февраля сотрудники ФСБ задержали 55-летнего Наримана Межмединова, а уже на следующий день оккупационный суд отправил его под стражу. В российском Следкоме заявили о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Черноморского района Крыма, «подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации».

По версии следствия, вина крымчанина состоит в том, что летом 2016 года он уехал на материковую Украину, где вступил в ряды «крымскотатарского добровольческого батальона имени Челебиджихана». Потом он вернулся на полуостров и «не обратился в правоохранительные органы» и тем самым, «продолжил свою преступную деятельность».

Сообщается, что официально добровольческий батальон так и не был создан, однако спецслужбы России преследуют крымчан за якобы участие в этой организации. В «Крымской солидарности» подчеркивают, что фигурантами «дела «батальона Номана Челебиджихана» также являются Эдем Кадыров, Февзи Саганджи и Дилявер Гафаров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце 2019 года в Крыму сотрудники ФСБ задержали двоих украинцев, которые якобы пытались покинуть аннексированный полуостров в обход российских пунктов пропуска.

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