Вокруг финалиста нацотбора на «Евровидение» разгорелся громкий скандал: подробности

Шоу-бизнес

После второго полуфинала отбора на «Евровидение-2020» вокруг конкурсанта David Axelrod, получившего путевку в финал, разгорелся громкий скандал. С обвинениями в адрес артиста в социальной сети выступила его бывшая пиарщица Анжелика Буркина. Она утверждает, что певец, которого ранее знали как Владимира Ткаченко, изменил имя, чтобы избежать долгов.

«Вы думаете, что Ткаченко сменил псевдоним в честь любимого и без вести пропавшего дедушки? Чушь! Причина более прозаична. Я много лет молчала, но теперь пришло время открыть глаза на этого афериста и лжеца… Вы же понимаете, работать с артистом дело затратное: запись песен на студии, регистрация авторского права, съемки клипа песни „Тебя выбираю“, костюмы для выступлений, покупка гитары Taylor, на все это мы с Владимиром тогда брали деньги в долг, которые он должен был вернуть после телепроекта „Х-фактор“. Речь идет про 10 тысяч долларов — это то, что мы успели оформить документально, на самом деле потрачено на него было гораздо больше! По меркам шоу-бизнеса это, вроде, мелочи, но тем не менее, это деньги, а их нужно возвращать!»— заявила Анжелика Буркина.

По ее словам, у нее есть решение суда. Почему решила выступить с заявлением в разгар национального отбора, она не скрывает. Якобы она переживает за судьбу Украины на «Евровидении».

Также в адрес David Axelrod, у которого довольно высокие шансы поехать на конкурс в Роттердам, посыпались обвинения в плагиате. Якобы его композиция Horizon очень похожа на хит 80-х I Don't Wanna Live Without Your Love группы Chicago.

Сам артист выпады в его адрес не комментирует. Отказывается обсуждать тему и его супруга, продюсер Алена Мозговая. Она выступила в сети с резким заявлениям, в котором опровергла все обвинения и заявила, что они не собираются пиариться на скандале.

«Те, кто думает, что сможет выбить нас из колеи, или отвлечь от подготовки к финалу своими скандалами, заказухами, желтыми статьями, своими помоями и грязным бельем очень, курва, ошиблись относительно устойчивости наших характеров и твердости наших убеждений», — написала Мозговая.

Она добавила, что они намерены сосредоточиться максимально на творчестве.

«Нам не в чем оправдываться. Делать себе пиар на грязи — не в наших правилах, и это просто не про нас… Шавки лают, караван идет! Уверенно и только вперед!», — резюмировала Алена.

Песня David Axelrod Horizon

Хит 80-х I Don't Wanna Live Without Your Love группы Chicago

Ранее в интервью «ФАКТАМ» продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал участников второго полуфинала национального отбора на «Евровидение».

Финал отбора состоится 22 февраля, тогда и станет известно имя представителя на «Евровидении» в Нидерландах.

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