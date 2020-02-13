24.35 / 24.56 26.44 / 26.81
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Алена Мозговая шокировала новой прической (видео)

18:43 13 февраля 2020 221
Алена Мозговая
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известный продюсер Алена Мозговая, поддерживающая на национальном отборе на «Евровидение-2020» своего мужа Дэвида Аксельрода, подготовила для него необычный сюрприз накануне Дня влюбленных. Она шокировала своей новой прической — Алена решилась на экстремально короткую стрижку. Едва заметен «ежик» на голове. Эксклюзивным видео она поделилась с телеведущей Соломией Витвицкой на ее Telegram-канале «Особливе з Соломією».

«Продюсер утром удивила своего мужа Дэвида Аксельрода новой прической. Он проснулся и увидел свою возлюбленную в совершенно неожиданном образе», — прокомментировала ролик с новым образом Алены Соломия.

«Моя новая прическа. Ну, во-первых, это очень удобно, а, во-вторых, мне нравится», — говорит в видео Мозговая.


Напомним, в эту субботу 15 февраля, состоится второй полуфинал национального отбора на «Евровидение», в котором свои номера представят шесть артистов. David Axelrod выступит с романтичной балладой HORIZON.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущая Настя Ивлеева стала роковой брюнеткой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсия в Украине

Индексация пенсий в марте: кому не стоит ждать повышения

Леся Никитюк

«Толстая корова, жирная тварь»: Леся Никитюк взорвалась во время просмотра телевизора

Таня Макдонелл

Из кассирши – в супермодели: девушка разместила свой снимок в купальнике и разбогатела (фото)

Адель

Сбросившую 45 килограммов Адель засняли в спортивном костюме на улице (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер