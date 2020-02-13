Алена Мозговая шокировала новой прической (видео)

Шоу-бизнес

Известный продюсер Алена Мозговая, поддерживающая на национальном отборе на «Евровидение-2020» своего мужа Дэвида Аксельрода, подготовила для него необычный сюрприз накануне Дня влюбленных. Она шокировала своей новой прической — Алена решилась на экстремально короткую стрижку. Едва заметен «ежик» на голове. Эксклюзивным видео она поделилась с телеведущей Соломией Витвицкой на ее Telegram-канале «Особливе з Соломією».

«Продюсер утром удивила своего мужа Дэвида Аксельрода новой прической. Он проснулся и увидел свою возлюбленную в совершенно неожиданном образе», — прокомментировала ролик с новым образом Алены Соломия.

«Моя новая прическа. Ну, во-первых, это очень удобно, а, во-вторых, мне нравится», — говорит в видео Мозговая.





Напомним, в эту субботу 15 февраля, состоится второй полуфинал национального отбора на «Евровидение», в котором свои номера представят шесть артистов. David Axelrod выступит с романтичной балладой HORIZON.

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