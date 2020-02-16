«Фестиваль любителей»: известный продюсер раскритиковал нацотбор на «Евровидение»

Шоу-бизнес

В субботу, 22 февраля, в прямом эфире двух телеканалов — СТБ и UA: Перший — состоится грандиозный финал национального отбора на «Евровидение-2020». Его победитель уже в мае отправится в Роттердам (Нидерланды), где будет представлять Украину на 65-м международном песенном конкурсе.

После двух полуфиналов путем голосования жюри и зрителей определены шесть финалистов: KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI. Именно в таком порядке они и будут представлять свои композиции.

В финале, кроме конкурсантов, на сцене нацотбора выступят и судьи — Тина Кароль и Верка Сердючка. А также победительница «Евровидения-2016» Джамала.

Национальный отбор-2020 уже называют одним из самых непредсказуемых. В финал вышли молодые, малоизвестные широкой публике исполнители. Одна из фавориток отбора — победительница юбилейного сезона «Х-фактора» Элина Иващенко — даже не смогла прорваться в финал.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, в чем была ошибка Элины, что стоит изменить KHAYAT и на что рассчитывать Дэвиду Аксельроду.

— Национальный отбор в этом году — это фестиваль любителей современной музыки, — сказал Игорь Кондратюк. — Наверное, это и хорошо — они получили победу над традиционными исполнителями. Хотя, с другой стороны, те ничем особо себя не проявили.

— Для многих стал разочарованием номер Элины Иващенко, его раскритиковала и Тина Кароль.

— Правда, Элина выступила не так убедительно, как я думал. Более того, в разговоре с Сергеем Притулой она себя «утопила».

— Чем именно?

— Фразами о смысле своей песни. У нее есть другая история, она более правдивая, но Элина предпочла ее не рассказывать.

— Она советовалась с вами перед выступлением?

— Нет, у нас не было такой договоренности. Был лишь разговор о том, что они с продюсером Вадимом Лисицей улучшат звучание песни. Но со времени «Х-фактора» это изменение практически невозможно было уловить. К тому же образное решение у Иващенко было плохое, оно не сработало. Я сидел в зале и был откровенно расстроен.

— Вы общались с Элиной после выступления?

— Да и она прекрасно понимала, что не произвела вау- эффект. Она знает, что такое яркие выступления, как поражать зал, и чувствовала, что на этот раз этого не сделала. Кстати, мне понравилось, как была объективна в своих комментариях по отношению к бывшим «подопечным» Тина Кароль — я полностью с ней согласен. Конечно, я был расстроен из-за Элины, но — что поделаешь, надо двигаться дальше.

— Какое впечатление произвела на вас публика в зале?

— Казалось, что у зрителей добавляется приличная доля адреналина, когда на сцене появляется новая, не традиционная песня. Все говорило о том, что лучше всего приняли KHAYAT и TVORCHI. Хотя, на мой взгляд, у KHAYAT не очень крутая композиция и я, честно, не понимаю, почему ее захвалили. Что касается дуэта ребят — не уверен, что они смогут достойно выступить на «Евровидении». Не знаю, может, я устарел…

— Их выступление было очень похоже на то, что в 2018 году на нацотборе представляла группа KADNAY.

— Кстати, Филипп Коляденко и Дима Каднай сидели в зале прямо за мной. Думаю, если бы они выступали в этом отборе, они бы его выиграли. Музыка TVORCHI — модная тенденция, которую они показали первыми. Так что теперь в финале мы будем иметь традиционно-этнические композиции против современной музыки.

— И Дэвида Аксельрода.

— Кстати, Дэвид получил от зрителей пять баллов. Но среди всех участников финала получается, что самая форматная для «Евровидения» песня именно у него. Хотя сама композиция достаточно банальная. Но, полагаю, моя ставка все равно ему не поможет, потому что за него не проголосуют зрители. По голосам зрителей Дэвид чуть-чуть опередил Элину. А, если следовать моей методике подсчета лайков в YouTube, то у Элины они были даже немного выше. Впрочем, это не изменило бы общего расклада. Думаю, в финале развернется борьба между KHAYAT и TVORCHI. Их номера, кстати, лучше всего принимали в зале. Что касается KRUTЬ, то надо смотреть по ее второму выступлению. Думаю, ребята ее таки побьют. Хотя у музыкантов из группы TVORCHI я не вижу никакого прорыва. Даже для меня это не самая современная музыка.

— Тина Кароль предложила KHAYAT полностью изменить номер.

— Признаюсь, он на сцене вообще не впечатляет. Возможно, ему просто не стоит танцевать.

Что касается остальных исполнителей, мне показались интересными девушки из Харькова — группа FO SHO. MOONZOO feat F.M.F Sure — оказалась лишь более слабой пародией на TVORCHI. GARNA вообще никого не впечатлила — у нее нет харизмы и с этим ничего не поделаешь. Мне кажется, она использовала слишком сложные рулады в нехитовой песне. Что касается Саши Порядинского, которому зрители поставили шестерку — на балл выше, чем Дэвиду Аксельроду, то, думаю, на всех произвел впечатление его необычный низкий голос. Но на сцене он выглядел потерявшимся. Вот если бы Саша подал свою песню так, как Аксельрод, то смог бы прорваться в тройку.

— Судя по всему, немного неожиданным оказался в этом году национальный отбор.

— Получился просто фестиваль новой современной украинской музыки. А все потому, что традиционные певцы не дали хитяру.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк резко раскритиковал выступления участников первого полуфинала национального отбора на «Евровидение».

Фото vz.ua



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