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Украина

Барыжный менталитет: Сенцов коротко описал крымчан

14:06 17 февраля 2020 526
Олег Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Крымский кинорежиссер Олег Сенцов, ранее резко прокомментировавший задержание в Крыму сторонника «русского мира» предпринимателя Олега Зубкова, охарактеризовал менталитет жителей аннексированного полуострова как «курортный и барыжный»

«Во-первых, это островной менталитет — мы сами по себе и нам никто не нужен. Это раз. Во-вторых, это туристический регион… И это, соответственно, накладывает отпечаток — использование других людей, приезжающих, в плане зарабатывания денег. То есть, такой вот менталитет курортный, барыжный — зарабатывать на приезжих, временный такой. Сейчас заработаем, а дальше — неважно», — заявил Олег Сенцов в интервью «Украинской правде».

Вспоминая события 2014 года, когда Россия незаконно присоединяла Крым, он отметил, что среди его знакомых было очень мало «упоротых по политическим мотивам»: «В основном говорили: ты ж понимаешь, при России будет лучше — инвестиции, туристы, все зайдет». А словам Сенцова о том, что ситуация может сложиться так же, как и в непризнанных Абхазии и Приднестровье, просто не верили.

«Конечно, Крым сейчас — ни Приднестровье, ни Абхазия, но и не тот цветущий регион, который все ожидали, и даже не то, что было до аннексии», — добавил режиссер и вспомнил, что жители полуострова всегда активно поддерживали коммунистов.

«Это что означает? Что память по Советскому Союзу там намного сильнее. Это фантомная боль по Советскому Союзу, то, что возрождает сейчас Россия», — добавил Олег Сенцов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Олег Сенцов заявил, что политика примирения с Россией и попытки договориться с Путиным не работают сейчас и не сработают в будущем.

Фото со странички Олега Сенцова в соцсетях.

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