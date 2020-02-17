Киевские школы открывают после карантина

Здоровье и медицина

В Киеве в понедельник многие учащиеся вернулись за парты после продолжительного карантина. Еще 14 февраля из 430 школ карантин объявили в 295. А 17 февраля возобновили учебу в 192 учреждениях.

По данным столичного департамента образования и науки, на 17 февраля еще остаются полностью на карантине 78 школ, и в 23-х — отдельные классы. Вынужденные каникулы продолжаются у 53 714 школьников.

Самый высокий процент отсутствующих к концу прошлой недели наблюдался в Деснянском (99 процентов), Оболонском (92), Шевченковском и Дарницком (91) районах. Сегодня же иная картина: лидирует Шевченковский район (46 процентов), за ним идут Деснянский (32 процента) и Дарницкий (31 процент) районы. Средний показатель по городу — 18 процентов (в прошлую пятницу — 68 процентов).

В школах ежедневно мониторят посещаемость учебных заведений. Как утверждают специалисты, своевременное введение карантинного режима в школах на треть уменьшает распространение заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По всей Украине госпитализировано большое количество больных гриппом, который является потомком пандемического и дает тяжелые формы. Грипп может в любой момент вызвать осложнения, в частности, вирусные пневмонии, приводящие к смерти. Особенно внимательными нужно быть к своему здоровью людям из группы риска: детям, пожилым, беременным, людям с хроническими заболеваниями и сниженным иммунитетом. Наиболее эффективной профилактикой гриппа ВООЗ считает вакцинацию. Медики неустанно твердят: не нужно заниматься самолечением, при первых же проявлениях болезни немедленно обращаться к врачу, чтобы избежать осложнений. Специалисты рекомендуют при гриппе «своевременную самоизоляцию»: ни в коем случае не переносить грипп на ногах, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни окружающих.

Медики надеются, что нынешняя волна заболеваемости гриппом уже пойдет на спад, однако не исключена возможность повторного всплеска по стране.

Кстати, в Одессе с понедельника все школьники вернулись к учебе после карантина. Согласно информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одессе снизился. Также уменьшилось количество больных ОРВИ и гриппом в стационарах лечебных учреждений. Заболеваемость среди школьников составляет уже менее 10 процентов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемия по стране не объявлена, но в подавляющем большинстве регионов (кроме Киева и Харьковской области) эпидемический порог превышен. «ФАКТЫ» публиковали также адреса медучреждений в Киеве, где вакцинируют от гриппа.

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