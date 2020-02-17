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Известный волонтер и военный инструктор заявил о слежке
Известный волонтер Цви Ариели, ранее обещавший провести «профилактическую беседу» с блогером, угрожавшем ветерану АТО, заметил за собой слежку.
«Два типичных здоровых мужика» следили за ним, когда Цви Ариели отправился в магазин, а потом устроились в автомобиле под его домом. Об этом он написал на своей страничке в социальных сетях. Цви Ариели стал гражданином Украины после Революции достоинства. Он работал инструктором в Нацгвардии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о политических преследованиях людей, которые защищали Украину заявила военнослужащая Маруся Звиробий (Елена Беленькая) после того, как осенью прошлого года представители СБУ и ГБР пришли к ней с обысками.
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