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Это политическое преследование: Зверобой резко высказалась об обысках (видео)
Волонтер Маруся Зверобой, к которой утром 28 ноября с обыском пришли сотрудники ГБР и СБУ, назвала следственные действия «политическим преследованием».
«В постановлении суда не было речи о том, чтобы забрать мое оружие, но они ее изъяли. Говорят, мол, просрочено (возможно, разрешение на оружие. — Ред.), но это вообще не их дело. Телефоны забрали… А еще я там видела подпись Трубы (директор ГБР. — Ред), а перед этим я слышала записи, сделанные в его кабинете. Думаю, что этого человека следует не уволить, а посадить. Не знаю, что там за статья, но это не у меня должен проходить обыск, а у него. Я так считаю», — отметила Маруся Зверобой и добавила, что не понимает, почему обыски проводятся у людей, защищавших Украину, а не у тех, кто ее «топил».
По ее словам, нынешние действия властей — политическое преследование.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ГБР заявили, что следственные действия у волонтера Маруси Зверобой проводились в рамках уголовного производства по «факту угроз президенту».
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