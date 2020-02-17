Очень вкусные цветные блины на Масленицу: легкие рецепты (фото)

Стиль жизни

Масленица не за горами. А это значит, что пора запастись рецептами блинов. Время от времени все мы их готовим и по будням. Но в Масленицу хочется чего-то особенного. Очень красивы цветные блинчики — зеленые, желтые, розовые… Важно, чтобы при этом в составе все ингредиенты были натуральными. Это необходимо для здоровья. Рецептами необычных блинов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова. Также она рассказала, как сделать блинчики максимально тонкими и уменьшить в них количество калорий.

— Очень красивы блинчики из зелени, — говорит Элла Иванова. — Зелень можно брать практически любую. Например, петрушку, укроп, рукколу…

Блинчики из зелени Ингредиенты: 100 г зелени 2 яйца 100−150 г творога соль перец чили 2 столовые ложки рисовой муки Для заправки: руккола сок лимона оливковое масло соль Зелень хорошо промываем и перебираем. Просушиваем на бумажном полотенце. Загружаем в блендер яйца, творог, соль, перец, зелень, рисовую муку. При необходимости добавляем немного воды. Хорошо взбиваем. Жарим блинчики. Для заправки зелень промываем и нарезаем, добавляем оливковое масло, соль, сок лимона. Выкладываем на блинчики. И приятного аппетита!

Блины с зеленью изумительно красивые (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Невероятно красивые блины!

— Если желаете, можете приготовить блинчики со шпинатом. Мне нравится, что у шпината нет ярко выраженного вкуса, поэтому он прекрасно сочетается почти со всеми ингредиентами.

Блинчики со шпинатом Ингредиенты: 100 г свежего шпината 2 яйца 20 г сахара соль специи 100 г молока 20 г оливкового масла масло растительное для жарки мука 100−150 г 500 г кефира специи семена чиа Свежий шпинат измельчаем при помощи блендера. Добавляем яйца, сахар, соль, специи. Все хорошо взбиваем. Добавляем постепенно муку и молоко. Тесто накрываем пленкой, оставляем при комнатной температуре на 20 минут. Добавляем в тесто 20 граммов оливкового масла. Жарим как обычные блинчики. Для начинки порекомендую свой любимый крем. На сутки поместите пакет кефира в морозилку, утром разморозьте на сите. Добавьте специи, семена чиа и оливковое масло. Наши великолепные блинчики готовы к употреблению!

Шпинатные блинчики можно дополнить любой начинкой (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Замечательная идея.

— А еще можно приготовить блинчики из зеленого горошка. Сейчас не сезон, поэтому прекрасно подойдет свежезамороженный. Он есть в продаже практически в любом супермаркете. Вкус этих блинов очень интересный, я бы назвала его сладковато-освежающим. В последнее время мне встречается много новых вкусов. Например, если соединить щавель и лимон, вы получите вкус яблок.

Блинчики с зеленым горошком Ингредиенты: 250 г горошка 2 яйца 50 г оливкового масла 50 г муки 50 г молока соль перец Для начинки: свежий огурец листья салата базилик оливковое масло перец соль Горошек на минуту заливаем кипятком и сразу — под холодную воду, измельчаем при помощи блендера. Добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем, оставляем на 20 минут. Дальше готовим как обычные блинчики. Тесто должно быть сродни жидкой сметане. Добавляем начинку. Подаем со сметаной. Начинку можно брать совершенно разную: овощи, зелень, мясо.

Блинчики из зеленого горошка напомнят о лете (фото из альбома Эллы Ивановой)

— К слову, придать блинчикам зеленый цвет можно и с помощью чая матча, — продолжает Элла Иванова. - Его добавляют в выпечку, желе. Так почему же не дополнить им блины, да еще и в тандеме с мягким сыром? А еще я добавляю семена чиа и льна.

Блинчики на основе чая матча Ингредиенты: 2 чайные ложки чая матча 2 яйца 150 г молока 30 г растительного масла 150−200 г муки семена чиа и льна 200 г сливочного сыра Заливаем чай 50 граммами горячей воды. Хорошо размешиваем, даем постоять. Добавляем 2 яйца, соль, сахар по щепотке, затем —молоко. Постепенно все соединяем, добавляя жидкость в муку. Добавляем растительное масло. Даем постоять 20−30 минут. Жарим блинчики. Намазываем их сыром и сворачивам. Добавляем семена чиа и семена льна.

Блинчики на основе чая матча – блюдо оригинальное (фото из альбома Эллы Ивановой)

— А какие десертные цветные блинчики посоветуете приготовить?

— Например, на основе свежезамороженной ягоды. Скажем, ежевики, малины, клубники, вишни… Оттенок цвета получится в зависимости от того, какую ягоду используете.

Ягодные блинчики Ингредиенты Для теста: 100 г свежезамороженных ягод 30 г оливкового масла 30 г сахара 2 яйца 50 г молока 50 г муки В чашу блендера загружаем все ингредиенты и взбиваем. Оставляем на 20 минут постоять. Жарим как обычные блинчики.

Ягодные блинчики подают к чаю (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Как сделать блинчики максимально тонкими? Об этом мечтают практически все хозяйки.

— Тесто не должно быть густым. В него добавляется растительное масло. После замеса тесто должно минут двадцать постоять. Жарьте блинчики на раскаленной сковородке.

— Блинчики — это так вкусно, но они ведь содержат немало калорий. Как сделать их более легкими?

— Это не так сложно. Например, я жарю их на сухой сковороде (масло ведь есть в тесте) и заменяю муку белую цельно-зерновой. Сахар можно заменить медом. Подавать блины можно не со сметаной, а с йогуртом. Однако в любом случае, когда едите блины, знайте меру.

Элла Иванова: «Приглашайте на блины всех своих родственников!» (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Дайте, пожалуйста, советы по декору блинчиков.

— Соленые украсьте базиликом или петрушкой, а сладкие — ягодами и мятой.

— Элла, что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Масленицы?

— Пусть в вашем доме всегда будут мир и покой. Самое главное — это семья, берегите ее. Приглашайте на блины всех своих родственников!

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