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Стиль жизни

Очень вкусные цветные блины на Масленицу: легкие рецепты (фото)

11:20 19 февраля 2020 240
блины
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Масленица не за горами. А это значит, что пора запастись рецептами блинов. Время от времени все мы их готовим и по будням. Но в Масленицу хочется чего-то особенного. Очень красивы цветные блинчики — зеленые, желтые, розовые… Важно, чтобы при этом в составе все ингредиенты были натуральными. Это необходимо для здоровья.

Рецептами необычных блинов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова. Также она рассказала, как сделать блинчики максимально тонкими и уменьшить в них количество калорий.

— Очень красивы блинчики из зелени, — говорит Элла Иванова. — Зелень можно брать практически любую. Например, петрушку, укроп, рукколу…

Блинчики из зелени

Ингредиенты:

100 г зелени

2 яйца

100−150 г творога

соль

перец чили

2 столовые ложки рисовой муки

Для заправки:

руккола

сок лимона

оливковое масло

соль

Зелень хорошо промываем и перебираем. Просушиваем на бумажном полотенце. Загружаем в блендер яйца, творог, соль, перец, зелень, рисовую муку. При необходимости добавляем немного воды. Хорошо взбиваем. Жарим блинчики.

Для заправки зелень промываем и нарезаем, добавляем оливковое масло, соль, сок лимона. Выкладываем на блинчики. И приятного аппетита!

Блины с зеленью изумительно красивые (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Невероятно красивые блины!

— Если желаете, можете приготовить блинчики со шпинатом. Мне нравится, что у шпината нет ярко выраженного вкуса, поэтому он прекрасно сочетается почти со всеми ингредиентами.

Блинчики со шпинатом

Ингредиенты:

100 г свежего шпината

2 яйца

20 г сахара

соль

специи

100 г молока

20 г оливкового масла

масло растительное для жарки

мука 100−150 г

500 г кефира

специи

семена чиа

Свежий шпинат измельчаем при помощи блендера. Добавляем яйца, сахар, соль, специи. Все хорошо взбиваем. Добавляем постепенно муку и молоко. Тесто накрываем пленкой, оставляем при комнатной температуре на 20 минут. Добавляем в тесто 20 граммов оливкового масла. Жарим как обычные блинчики.

Для начинки порекомендую свой любимый крем. На сутки поместите пакет кефира в морозилку, утром разморозьте на сите. Добавьте специи, семена чиа и оливковое масло. Наши великолепные блинчики готовы к употреблению!

Шпинатные блинчики можно дополнить любой начинкой (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Замечательная идея.

— А еще можно приготовить блинчики из зеленого горошка. Сейчас не сезон, поэтому прекрасно подойдет свежезамороженный. Он есть в продаже практически в любом супермаркете. Вкус этих блинов очень интересный, я бы назвала его сладковато-освежающим. В последнее время мне встречается много новых вкусов. Например, если соединить щавель и лимон, вы получите вкус яблок.

Блинчики с зеленым горошком

Ингредиенты:

250 г горошка

2 яйца

50 г оливкового масла

50 г муки

50 г молока

соль

перец

Для начинки:

свежий огурец

листья салата

базилик

оливковое масло

перец

соль

Горошек на минуту заливаем кипятком и сразу — под холодную воду, измельчаем при помощи блендера.

Добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем, оставляем на 20 минут.

Дальше готовим как обычные блинчики. Тесто должно быть сродни жидкой сметане.

Добавляем начинку. Подаем со сметаной. Начинку можно брать совершенно разную: овощи, зелень, мясо.

Блинчики из зеленого горошка напомнят о лете (фото из альбома Эллы Ивановой)

— К слову, придать блинчикам зеленый цвет можно и с помощью чая матча, — продолжает Элла Иванова. - Его добавляют в выпечку, желе. Так почему же не дополнить им блины, да еще и в тандеме с мягким сыром? А еще я добавляю семена чиа и льна.

Блинчики на основе чая матча

Ингредиенты:

2 чайные ложки чая матча

2 яйца

150 г молока

30 г растительного масла

150−200 г муки

семена чиа и льна

200 г сливочного сыра

Заливаем чай 50 граммами горячей воды. Хорошо размешиваем, даем постоять. Добавляем 2 яйца, соль, сахар по щепотке, затем —молоко. Постепенно все соединяем, добавляя жидкость в муку. Добавляем растительное масло. Даем постоять 20−30 минут. Жарим блинчики. Намазываем их сыром и сворачивам. Добавляем семена чиа и семена льна.

Блинчики на основе чая матча – блюдо оригинальное (фото из альбома Эллы Ивановой)

— А какие десертные цветные блинчики посоветуете приготовить?

— Например, на основе свежезамороженной ягоды. Скажем, ежевики, малины, клубники, вишни… Оттенок цвета получится в зависимости от того, какую ягоду используете.

Ягодные блинчики

Ингредиенты

Для теста:

100 г свежезамороженных ягод

30 г оливкового масла

30 г сахара

2 яйца

50 г молока

50 г муки

В чашу блендера загружаем все ингредиенты и взбиваем. Оставляем на 20 минут постоять. Жарим как обычные блинчики.

Ягодные блинчики подают к чаю (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Как сделать блинчики максимально тонкими? Об этом мечтают практически все хозяйки.

— Тесто не должно быть густым. В него добавляется растительное масло. После замеса тесто должно минут двадцать постоять. Жарьте блинчики на раскаленной сковородке.

— Блинчики — это так вкусно, но они ведь содержат немало калорий. Как сделать их более легкими?

— Это не так сложно. Например, я жарю их на сухой сковороде (масло ведь есть в тесте) и заменяю муку белую цельно-зерновой. Сахар можно заменить медом. Подавать блины можно не со сметаной, а с йогуртом. Однако в любом случае, когда едите блины, знайте меру.

Элла Иванова: «Приглашайте на блины всех своих родственников!» (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Дайте, пожалуйста, советы по декору блинчиков.

— Соленые украсьте базиликом или петрушкой, а сладкие — ягодами и мятой.

— Элла, что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Масленицы?

— Пусть в вашем доме всегда будут мир и покой. Самое главное — это семья, берегите ее. Приглашайте на блины всех своих родственников!

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