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Очень вкусные цветные блины на Масленицу: легкие рецепты (фото)
Масленица не за горами. А это значит, что пора запастись рецептами блинов. Время от времени все мы их готовим и по будням. Но в Масленицу хочется чего-то особенного. Очень красивы цветные блинчики — зеленые, желтые, розовые… Важно, чтобы при этом в составе все ингредиенты были натуральными. Это необходимо для здоровья.
Рецептами необычных блинов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова. Также она рассказала, как сделать блинчики максимально тонкими и уменьшить в них количество калорий.
— Очень красивы блинчики из зелени, — говорит Элла Иванова. — Зелень можно брать практически любую. Например, петрушку, укроп, рукколу…
Блинчики из зелени
Ингредиенты:
100 г зелени
2 яйца
100−150 г творога
соль
перец чили
2 столовые ложки рисовой муки
Для заправки:
руккола
сок лимона
оливковое масло
соль
Зелень хорошо промываем и перебираем. Просушиваем на бумажном полотенце. Загружаем в блендер яйца, творог, соль, перец, зелень, рисовую муку. При необходимости добавляем немного воды. Хорошо взбиваем. Жарим блинчики.
Для заправки зелень промываем и нарезаем, добавляем оливковое масло, соль, сок лимона. Выкладываем на блинчики. И приятного аппетита!
— Невероятно красивые блины!
— Если желаете, можете приготовить блинчики со шпинатом. Мне нравится, что у шпината нет ярко выраженного вкуса, поэтому он прекрасно сочетается почти со всеми ингредиентами.
Блинчики со шпинатом
Ингредиенты:
100 г свежего шпината
2 яйца
20 г сахара
соль
специи
100 г молока
20 г оливкового масла
масло растительное для жарки
мука 100−150 г
500 г кефира
специи
семена чиа
Свежий шпинат измельчаем при помощи блендера. Добавляем яйца, сахар, соль, специи. Все хорошо взбиваем. Добавляем постепенно муку и молоко. Тесто накрываем пленкой, оставляем при комнатной температуре на 20 минут. Добавляем в тесто 20 граммов оливкового масла. Жарим как обычные блинчики.
Для начинки порекомендую свой любимый крем. На сутки поместите пакет кефира в морозилку, утром разморозьте на сите. Добавьте специи, семена чиа и оливковое масло. Наши великолепные блинчики готовы к употреблению!
— Замечательная идея.
— А еще можно приготовить блинчики из зеленого горошка. Сейчас не сезон, поэтому прекрасно подойдет свежезамороженный. Он есть в продаже практически в любом супермаркете. Вкус этих блинов очень интересный, я бы назвала его сладковато-освежающим. В последнее время мне встречается много новых вкусов. Например, если соединить щавель и лимон, вы получите вкус яблок.
Блинчики с зеленым горошком
Ингредиенты:
250 г горошка
2 яйца
50 г оливкового масла
50 г муки
50 г молока
соль
перец
Для начинки:
свежий огурец
листья салата
базилик
оливковое масло
перец
соль
Горошек на минуту заливаем кипятком и сразу — под холодную воду, измельчаем при помощи блендера.
Добавляем остальные ингредиенты и хорошо перемешиваем, оставляем на 20 минут.
Дальше готовим как обычные блинчики. Тесто должно быть сродни жидкой сметане.
Добавляем начинку. Подаем со сметаной. Начинку можно брать совершенно разную: овощи, зелень, мясо.
— К слову, придать блинчикам зеленый цвет можно и с помощью чая матча, — продолжает Элла Иванова. - Его добавляют в выпечку, желе. Так почему же не дополнить им блины, да еще и в тандеме с мягким сыром? А еще я добавляю семена чиа и льна.
Блинчики на основе чая матча
Ингредиенты:
2 чайные ложки чая матча
2 яйца
150 г молока
30 г растительного масла
150−200 г муки
семена чиа и льна
200 г сливочного сыра
Заливаем чай 50 граммами горячей воды. Хорошо размешиваем, даем постоять. Добавляем 2 яйца, соль, сахар по щепотке, затем —молоко. Постепенно все соединяем, добавляя жидкость в муку. Добавляем растительное масло. Даем постоять 20−30 минут. Жарим блинчики. Намазываем их сыром и сворачивам. Добавляем семена чиа и семена льна.
— А какие десертные цветные блинчики посоветуете приготовить?
— Например, на основе свежезамороженной ягоды. Скажем, ежевики, малины, клубники, вишни… Оттенок цвета получится в зависимости от того, какую ягоду используете.
Ягодные блинчики
Ингредиенты
Для теста:
100 г свежезамороженных ягод
30 г оливкового масла
30 г сахара
2 яйца
50 г молока
50 г муки
В чашу блендера загружаем все ингредиенты и взбиваем. Оставляем на 20 минут постоять. Жарим как обычные блинчики.
— Как сделать блинчики максимально тонкими? Об этом мечтают практически все хозяйки.
— Тесто не должно быть густым. В него добавляется растительное масло. После замеса тесто должно минут двадцать постоять. Жарьте блинчики на раскаленной сковородке.
— Блинчики — это так вкусно, но они ведь содержат немало калорий. Как сделать их более легкими?
— Это не так сложно. Например, я жарю их на сухой сковороде (масло ведь есть в тесте) и заменяю муку белую цельно-зерновой. Сахар можно заменить медом. Подавать блины можно не со сметаной, а с йогуртом. Однако в любом случае, когда едите блины, знайте меру.
— Дайте, пожалуйста, советы по декору блинчиков.
— Соленые украсьте базиликом или петрушкой, а сладкие — ягодами и мятой.
— Элла, что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун Масленицы?
— Пусть в вашем доме всегда будут мир и покой. Самое главное — это семья, берегите ее. Приглашайте на блины всех своих родственников!
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