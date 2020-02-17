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Украина

Военных успокоили: приветствие "Слава Украине!" остается

15:58 17 февраля 2020 260
приветствие
Инф. «ФАКТОВ»

После отмены в начале февраля Верховной Радой закона «О Строевом уставе ВСУ», появились слухи о том, что вместе с законом утратит силу и приветствие «Слава Украине!» — «Героям Слава!».

Украинские военные и полицейские были возмущены возможной отменой боевого приветствия. Новость бурно обсуждалась в соцсетях.

В связи с этим министерство обороны в своем опровержении сообщило, что отмененный закон не повлияет на приветствие, которое будет закреплено в ведомственном документе.

«Министерство обороны Украины дает разъяснения по поводу ряда важных вопросов. Среди них абсолютно неверное толкование об отмене в украинской армии воинского приветствия „Слава Украине!“ — „Героям слава!“», — говорится в сообщении.

В минобороны также добавили, что после вступления в силу нового закона, в оборонном ведомстве будет издан приказ, в котором будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствия: «Слава Украине!» и ответа на него: «Героям слава!».

Впервые приветствие «Слава Украине!» и «Героям Слава!» украинские военные использовали на торжественном параде ко Дню Независимости в Киеве 24 августа 2018 года.

В октябре 2018 года Верховная Рада приняла закон, в котором закрепила это приветствие в армии и в полиции.

Во время недавнего визита в Киев президента Турции Реджепа Эрдогана на официальной церемонии встречи он поздоровался с почетным караулом словами «Слава Украине!», а военные ответили ему:"Героям Слава!"

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