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Обворованной MARUV вернули украденные вещи (фото, видео)
Певице MARUV (Анна Корсун), которую недавно обворовали в Киеве, полиция вернула часть украденных из ее машины вещей, а остальное пообещала отдать после завершения экспертизы.
В столичной полиции сообщили, что основную часть украденного нашли у иностранца, которого задержали через несколько дней после кражи.
Сейчас мужчина 1979 года рождения находится под стражей — суд отправил его под арест с возможностью выхода под залог в 600 тысяч гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жертвой воров стала и известная певица Камалия — у нее в одном из торгово-развлекательных центров украли IPhone 11 Pro Max. А через несколько дней она сообщила, что дорогостоящий гаджет ей вернули.
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