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Шоу-бизнес

Обворованной MARUV вернули украденные вещи (фото, видео)

16:05 17 февраля 2020 339
MARUV в полиции
Инф. «ФАКТОВ»

Певице MARUV (Анна Корсун), которую недавно обворовали в Киеве, полиция вернула часть украденных из ее машины вещей, а остальное пообещала отдать после завершения экспертизы.

В столичной полиции сообщили, что основную часть украденного нашли у иностранца, которого задержали через несколько дней после кражи.

Сейчас мужчина 1979 года рождения находится под стражей — суд отправил его под арест с возможностью выхода под залог в 600 тысяч гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», жертвой воров стала и известная певица Камалия — у нее в одном из торгово-развлекательных центров украли IPhone 11 Pro Max. А через несколько дней она сообщила, что дорогостоящий гаджет ей вернули.

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