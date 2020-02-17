Украина

Украинцев не смогут вывезти из Уханя 19 февраля

Украинцы, которые находятся в эпицентре распространения коронавируса COVID-19 — китайской провинции Хубэй — прилетят в Киев в четверг, 20 февраля. Ранее называлась дата 19 февраля. Об этом на брифинге 17 февраля сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, люди с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета. В Украину привезут только здоровых людей.

Кроме украинцев, из Хубэя в Украину должны эвакуировать до 25 иностранцев. Речь идет о 49 гражданах Украины и 25 гражданах из разных стран.

Все они будут отправлены на 14-дневный карантин в Украине.

Отметим, до настоящему времени в Украине не было зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса.

По состоянию на 17 февраля 2020 года в мире было зарегистрировано 71 449 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1776 случаев привели к смерти пациентов.

Напомним, ранее наши соотечественники рассказывали, как на самом деле живется в эпицентре эпидемии.

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