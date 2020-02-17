24.28 / 24.50 26.29 / 26.64
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинцев не смогут вывезти из Уханя 19 февраля

17:09 17 февраля 2020 514
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Украинцы, которые находятся в эпицентре распространения коронавируса COVID-19 — китайской провинции Хубэй — прилетят в Киев в четверг, 20 февраля. Ранее называлась дата 19 февраля. Об этом на брифинге 17 февраля сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, люди с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета. В Украину привезут только здоровых людей.

Кроме украинцев, из Хубэя в Украину должны эвакуировать до 25 иностранцев. Речь идет о 49 гражданах Украины и 25 гражданах из разных стран.

Все они будут отправлены на 14-дневный карантин в Украине.

Отметим, до настоящему времени в Украине не было зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса.

По состоянию на 17 февраля 2020 года в мире было зарегистрировано 71 449 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1776 случаев привели к смерти пациентов.

Напомним, ранее наши соотечественники рассказывали, как на самом деле живется в эпицентре эпидемии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

пирожные

В Москве девушка победила на конкурсе по поеданию пирожных и тут же умерла

Владимир Путин

Путин развяжет новую войну уже в марте: в Москве озвучили страшный прогноз

гороскоп

Водолея ждет резкий поворот в судьбе, а Рыб — предложение, о котором мечтали: гороскоп на неделю

Дэвид Аксельрод

«Не хочу разбираться в помоях»: Алена Мозговая высказалась о скандале вокруг Дэвида Аксельрода (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер