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Украина

Украинцев вывезут из Уханя: названа новая дата

10:08 14 февраля 2020 73
Самолет
Инф. «ФАКТОВ»

Эвакуация украинцев из китайского Уханя, который изолировали после вспышки коронавируса, может произойти в середине следующей недели, хотя ранее планировали отправить самолет из Киева в КНР еще 11 февраля.

Так, по словам министра здравоохранения Украины Зоряны Скалецкой, самолет в Китай будет отправлен во вторник, 18 февраля, а в среду, 19 февраля, вернется в страну. «Задержки нет. Есть планомерная процедура принятия решений по обеспечению прибытия в Украину и предоставлению возможности всем чувствовать себя в безопасности», — заявила Скалецкая в эфире «1+1» и напомнила, что все эвакуированные из Китая будут отправлены на двухнедельный карантин.

В то же время на сайте посольства Украины в КНР нет даты эвакуации — сообщается, что об этом людей проинформируют после соответствующего решения правительства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцы в городе Ухань опасались, что о них просто забыли, и рассказывали, что в закрытом городе ограничено перемещение людей, есть трудности с покупкой продуктов.

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