Общество и люди

«Дорогожичи» или «Бабий Яр»: пока киевляне спорят, в Институте нацпамяти уже определились

Мнение о переименовании станции киевского метро «Дорогожичи» в «Бабий Яр» высказали в Институте национальной памяти. Об этом сообщает УНН.

«Дорогожичи» не подпадают под обязательное переименование, потому что топоним «Дорогожичи» является, собственно, местным киевским топонимом. В частности, впервые он упоминается в контексте событий 10 века. То есть этому топониму уже не менее 1000 лет", — утверждает сотрудник Института национальной памяти Богдан Короленко.

Он отметил, что основания для переименования отсутствуют, но перед вынесением окончательного решения будут учтены все позиции: жителей города, комиссии по вопросам переименования при городском голове Киева, руководства Метрополитена.

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Фото: babynyar.org

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