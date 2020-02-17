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«Дорогожичи» или «Бабий Яр»: пока киевляне спорят, в Институте нацпамяти уже определились
Мнение о переименовании станции киевского метро «Дорогожичи» в «Бабий Яр» высказали в Институте национальной памяти. Об этом сообщает УНН.
«Дорогожичи» не подпадают под обязательное переименование, потому что топоним «Дорогожичи» является, собственно, местным киевским топонимом. В частности, впервые он упоминается в контексте событий 10 века. То есть этому топониму уже не менее 1000 лет", — утверждает сотрудник Института национальной памяти Богдан Короленко.
Он отметил, что основания для переименования отсутствуют, но перед вынесением окончательного решения будут учтены все позиции: жителей города, комиссии по вопросам переименования при городском голове Киева, руководства Метрополитена.
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Фото: babynyar.org
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