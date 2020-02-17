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"Как будто что-то знал": в сети рассказали о погибшем в ДТП с участием "авторитета" в Днепре
В результате ДТП в Днепре, которое совершила банда преступников на автомобиле Audi, погиб известный ведущий и организатор праздничных мероприятий Александр Усачев.
Напомним, 16 февраля на Слобожанском проспекте в Днепре преступники на угнанном Audi, в котором везли похищенного, на перекрестке сбили трех пешеходов.
30-летний Александр Усачев погиб на месте от сильных травм. За жизнь его 4-летней дочери Нади сейчас борются врачи областной детской клинической больницы. Третья жертва аварии также находится в больнице.
Известно, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время совершения ДТП, он сбил столб, въехал в людей, вылетел на тротуар, где чудом не сбил еще двух человек.
«Для себя и не жил практически. Яркий и творческий, добрый, фантастически отзывчивый. Абсолютный бессребреник — таких сейчас нет … Торопился отдавать себя людям. Как будто что-то знал», — так об Усачеве отзываются друзья.
Напомним, ранее под Днепром авто снесло мать с ребенком на пешеходном переходе.
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