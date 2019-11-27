Украину готовят к масштабной распродаже, — нардеп Анна Скороход

Политика

коса на камень

15 ноября в президентской партии случился очередной скандал: коллеги по парламенту исключили из фракции «Слуга народа» народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова, попавших в опалу из-за того, что голосовали, нарушив предварительные договоренности… 29-летняя Анна Скороход родилась в Вышгороде. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств (специальность «тележурналист, диктор и ведущий телепрограмм»), позже получила второе высшее образование в Национальной академии внутренних дел («правоведение»). Снялась в фильме «Свободное небо» и нескольких сериалах. Однако с творчеством не сложилось. Четыре года работала в юридическом отделе Вышгородского городского совета. Затем — юристом в различных коммерческих компаниях. Последняя должность перед походом в политику — заместитель директора по организационно-правовым вопросам бориспольского строительного комбината «Прогресс». Это предприятие ее гражданского мужа, бизнесмена Алексея Алякина. 14 ноября, ровно за день до исключения Анны из фракции, Алякина задержали и отправили под домашний арест. Скороход сообщила об этом с трибуны парламента: «Я не голосовала так, как мне указывала фракция. Поэтому по поручению одного из заместителей главы Офиса президента одному из заместителей генерального прокурора Касько моего мужа задержали незаконно». Она обратилась к Зеленскому, в Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы с просьбой «остановить беспредел». Об исключении из фракции, угрозах в ее адрес и давлении, о том, почему она стала голосовать против некоторых решений парламентского большинства, Анна Скороход рассказала «ФАКТАМ».

«Меня обвинили во всех смертных грехах, заявили, что я и мой помощник — агенты Кремля»

— Анна, неделю назад вы оказались в центре скандала. Накал страстей таков, что вам стали поступать угрозы. Вы ждете ребенка. Не опасаетесь за свое здоровье?

— Что касается моего положения, я же беременная, а не больная.

Скажу, что сейчас пока затишье с угрозами. А до этого — да, угрожали. Им нужно, чтобы я закрыла рот.

— Известно, что вас пытался урезонить глава франции Арахамия.

— Не только.

— Кто еще?

— Из Офиса президента тоже звонили.

— Наверное, не рядовые работники?

— Конечно.

— Судя по их риторике в соцсетях, эти люди выражений не выбирают.

— Увы.

— Одновременно с этим вы говорите, что вас и поддерживают.

— Причем очень многие. В том числе простые люди. Я вот только вернулась из округа (Скороход с большим отрывом победила в мажоритарном округе № 93 на Киевщине — это Переяслав, Ржищев, Ракитнянский, Мироновский, Кагарлыкский и Богуславский районы. — Авт.). Люди благодарят за то, что я действительно отстаиваю программу, с которой мы шли на выборы, и не голосую за законопроекты, за которые избиратели просят не голосовать.

Дело в том, что я читаю законопроекты и анализирую их последствия.

— Все до единого?

— Все. Если нет времени ознакомиться со всем текстом, читаю выводы Венецианской комиссии и анализ Главного научно-экспертного управления аппарата Верховной Рады.

— Так работают все депутаты фракции «Слуга народа»?

— К сожалению, нет. Вот в чем моя проблема, по большому счету.

— Как проходило ваше исключение из фракции?

— На заседание пришли 100, максимум 120 человек. Голоса разделились примерно 30 на 70.

— Вам дали возможность высказаться?

— Да. Меня обвинили во всех смертных грехах, заявили, что я и мой помощник — агенты Кремля.

— А при чем тут ваш помощник?

— У него нашли какие-то фотографии в Facebook с совместных с россиянами конференций еще с той поры, когда он работал в ООН. Просто смешно.

Мы с ним познакомились не так давно, когда он стал работать со мной.

— Нардепы зачастую в помощники берут родственников, друзей, кумовей, соседей.

— Я ни с кем не была знакома. Выбирала по резюме. И его, и остальных. Считаю, что нельзя иметь дела с родственниками, друзьями и знакомыми, если хочу остаться с ними в хороших отношениях. Это мой принцип.

— Мудро. Как вы вообще попали в парламент?

— Последние годы я жила в Борисполе. Была знакома с людьми, которые руководили областным штабом Зеленского. В конце января или в начале февраля они пригласили поработать с ними.

— В качестве кого?

— Сначала хотели, чтобы я была доверенным лицом кандидата в президенты.

— Согласились бы?

— Конечно. Мне вообще это интересно… Потом все переиграли.

— Но почему выбрали именно вас? У нас тысячи юристов. Не всем такое предлагают.

— Это не первые мои выборы. Я как юрист участвовала в предыдущих президентских, парламентских и местных выборах. У меня есть опыт… Когда все начиналось, рейтинг Зеленского был семь процентов.

— Вы знакомы с ним лично?

— Да. Познакомились во время кампании. Неоднократно встречались в тот период.

«Хотя бы в комитетах мы имеем право на какую-то дискуссию?»

— Вернемся к вашему исключению. За последние три месяца случилось много скандалов — и с Богданом Яременко, и с Вячеславом Медяником, и с «кнопкодавами». Дубинский и Бужанский постоянно критикуют партию, но их не трогают. То есть все в порядке, а исключили вас с Поляковым.

— Мы с Антоном — показательный пример. Чтобы другим неповадно было голосовать «неправильно».

— Вы с ним сговорились действовать вместе?

— Признаюсь честно, до этого мы вообще не общались. Во фракции 254 человека. Люди еще не успели познакомиться толком.

— Какие меры по отношению к вам могут последовать?

— Думаю, будут добивать до конца.

— Самый худший вариант развития событий?

— Если продолжат давление на семью… Я не столько за себя волнуюсь, сколько за мужа, маму, сестру, друзей. Вот сестре, к примеру, направили запрос, на каком основании она находится в Японии.

— Что она там делает?

— Она на заработках в Токио уже два года. Но сейчас все кинулись выяснять, почему она там.

А к моим друзьям, знакомым, людям, которые каким-то образом со мной связаны (или нас просто видели вместе), нагрянули с проверками. Устраивают разные шоу… Абсолютно чекистские методы пошли в ход.

— В вашей жизни впервые такая история?

— Связанная непосредственно с моей деятельностью — да. Были, правда, связанные с супругом. В прошлом году, когда его лишали гражданства, у меня требовали полтора миллиона долларов. Приходили люди из СБУ и Генпрокуратуры и называли суммы.

— Гражданином какой страны он был, когда вы с ним познакомились?

— Гражданином Украины. Его корни здесь, бабушка родом из Украины.

— Он в Москве занимался серьезным бизнесом. Что случилось?

— Люди, приближенные к Путину, занялись рейдерством и сделали так, чтобы он покинул Москву и не смог вернуться. Можете пообщаться с ним, он расскажет все подробности.

Мы познакомились, когда я начала создавать комбинат «Прогресс».

— Это предприятие работает?

— Да, работает.

— Сейчас у мужа какое гражданство?

— Никакое… 7 ноября этого года его повторно лишили украинского гражданства. Государственная миграционная служба отменила свое решение.

— Что ему вменяют в вину?

— По украинскому бизнесу — ничего. Однако он сейчас под незаконным домашним арестом, поскольку его фамилия в базе данных Интерпола.

— Но это же обнаружилось не на прошлой неделе?

— Нет, разумеется. Это давно известно.

— Вернемся к вашему инакомыслию. Когда оно проявилось в первый раз?

— Когда рассматривали решение об анбандлинге «Нафтогаза» (отделение от НАК деятельности по транспортировке природного газа, сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) и создание условий для заключения транзитного контракта с «Газпромом» по европейским правилам. — Авт.). Я же не против разделения, я только за. Но они хотели, чтобы 49 процентов ГТС и газохранилищ были проданы, а я отстаивала, что труба с газохранилищами, которые не работают друг без друга, должны полностью остаться в собственности государства. Так вот и стала врагом. Это и породило дальнейшую цепочку событий. Можете отследить их все по хронологии.

— Арахамия обвинил вас в том, что вы предлагали взятки членам комитета по вопросам энергетики в пользу российского «Газпрома» и одиозного олигарха Фукса. Вы же рассказали, что «правильно» голосующим и «послушным» платят по пять тысяч долларов.

— Арахамия утверждает, что я раздавала за голосование по три тысячи долларов. Отвечаю. Я никогда никому ничего не предлагала и никогда никому ничего не платила. За какие такие решения? Хотелось бы знать.

И при чем тут Фукс вообще? С Фуксом мы виделись один раз в жизни.

Когда началась моя избирательная кампания, появились слухи, что ее финансирует Фукс. Этой осенью я оказалась на каком-то мероприятии, куда пришел и он. Я к нему подошла: «Павел, хочу с вами познакомиться. Вы знаете, что вы спонсировали мою избирательную кампанию?» Он очень удивился. Мы с ним посмеялись. Это была единственная встреча.

— Вы же понимаете, что подобные слухи просто так не появляются?

— Конечно. Понимаю, почему они возникли. Муж был связан с Павлом Фуксом в России, у них был какой-то общий бизнес. Но здесь, в Украине, они не общаются. Это я знаю на сто процентов.

— Но ваш муж был связан не только с Фуксом. Наверняка было много других знакомых олигархов. Почему не звучат фамилии, скажем, Роттенберга, Сечина и прочих?

— Да звучат и другие имена. В том числе и те, что вы назвали. Это вообще обалдеть… А Фукса, может, упоминают потому, что он сейчас в Украине.

Возвращаюсь к теме взяток в Раде. За что я раздавала деньги? За то, чтобы ГТС осталась в госсобственности? Причем я заявляла о своей позиции под камерами.

У меня есть видеозапись заседания комитета (Скороход член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. — Авт.), где я, например, говорила о том, что надо запретить импорт из России электроэнергии, если конечные бенефециары или граждане РФ, или юридические лица РФ. Потому что знаю, кто строит атомную электростанцию в Беларуси. Это «Росатом».

— Кто делал эти записи?

— Мои помощники. Плюс есть еще стенограмма.

— Зачем записывали? Вы предвидели, что возникнут какие-то проблемы?

— Нет. Просто не доверяю председателю комитета господину Герусу. И все.

Кстати, на комитете не приняли мое предложение о запрете импорта электроэнергии из России. Герус настоял.

Плюс я подавала альтернативный законопроект № 2233−3 «О рынке электроэнергии», но его даже не рассматривали. Господин Герус прислал каждому из нас сообщение перед заседанием комитета, как следует голосовать.

— Такая практика считается нормальной?

— Я считаю, что нет. Хотя бы в комитетах мы имеем право на какую-то дискуссию? Это ведь рабочие вопросы.

«Чем громче шум, тем интереснее»

— Вы предположили, что таких, как вы, то есть шагающих не в ногу, может стать больше: «Во фракции есть здравомыслящие умные люди. Там не все — баранчики, нажимающие зеленую кнопочку».

— Ситуация меняется. Очень многие законопроекты нардепы от «Слуги народа» не поддерживают. Посмотрите на результаты голосования.

— То есть в рядах монобольшинства начинаются брожения?

— Они и раньше были… Просто кто-то жестко отстаивает свою позицию, кто-то говорит: «Я нажал зеленую кнопку, потому что большинство нажало. Зачем выделяться?»

— Как могут быть наказаны те, кто не поддерживает «линию партии»?

— Есть общий чат, куда нам пишут, как за какой закон голосовать. Спорные, лоббистские или вызывающие резонанс законы обсуждают на фракции. Когда видят, что не набирают необходимого количества голосов, начинается раскачка: «Надо проголосовать. Вы обязаны. Вы должны. Вы здесь благодаря Зеленскому».

— Или «вы никто», как объясняли в Трускавце новоизбранным нардепам…

— Это уже классика.

И хотя в конце принимается решение, что таки да, надо проголосовать, многие все равно не голосуют.

— Вы говорили о том, что в ближайшее время такая же участь исключения из фракции может постичь еще 10—15 нардепов. Уже есть список кандидатов на вылет?

— Думаю, да. Это те, кто высказывает свою точку зрения не боясь. Кстати, очень многие из нашей фракции меня поддержали. Некоторые говорили: «Мы хотим оказаться на вашем с Антоном месте». Чтобы спокойно озвучивать то, что думаешь.

«Нельзя так обманывать людей. Зло всегда возвращается», — убеждена Анна Скороход

— Не жалеете о том, что произошло?

— Думаю, что это очередное испытание, которое надо пережить. Наверное, для чего-то оно дано. А жалеть? Все равно ничего не исправишь. Зачем жалеть?

Я в округ езжу, понимаете? Общаюсь с людьми, смотрю им в глаза. Мы же шли на выборы с программой. Если бы сейчас принимали решения, о которых шла речь в программе, я с удовольствием нажимала бы на зеленую кнопку. Но этого нет.

— Что вы обещали избирателям в округе?

— Не я конкретно, а мы. Про тарифы, например. Я вас расстрою: тарифы будут расти. Хотя эту проблему можно легко решить одним постановлением Кабмина. Но это никому не интересно.

— Меня очень волнует ситуация на Донбассе.

— Поверьте, эта тема для всех чрезвычайно важна. Я общаюсь с огромным количеством атошников. Они меня поддерживали во время кампании, за что я им благодарна… Думаю, на Донбассе скоро наступит мир.

— Какой ценой?

— Мое предположение: Крым останется в России, а Донбасс нам вернут.

— И мы сами будем его восстанавливать?

— Да.

— Вы вообще представляете, что там делается?

— Да. На передовой не была, но ездила в Славянск и Краматорск. Мы с мужем помогали батальонам. У нас даже есть грамота.

— Кому конкретно помогали?

— Батальонам «Киевская Русь» и «Аррата».

— Вы об этом нигде не рассказывали.

— А зачем? Есть такие вещи, о которых не надо говорить прилюдно. Это личное.

— Что скажете о «сливе» информации, который мы наблюдаем в последнее время?

— Знаете, чем громче шум, тем интереснее. В это время проталкиваются какие-то решения, а о них никто не знает. Однозначно народ просто отвлекают. Вот недавно в Киев приезжали представители Международного валютного фонда и Всемирного банка. Почему они приехали?

— И почему?

— Бегущей строкой по некоторым телеканалам сообщили, что Всемирный банк дает нам 30 миллионов долларов кредита под пять процентов годовых, но за это станет акционером в «Укргазбанке» с долей до 20 процентов. Это государственный банк, уставной капитал которого 13 миллиардов гривен, а общих активов там, кажется, 53 миллиарда.

— Откуда у вас эта информация?

— Я интересуюсь такими вопросами. И всегда проверяю информацию. Когда что-то всплывает, начинаю сразу «копать» и задумываться, почему об этом никто не говорит. Смотрите, банк прибыльный, там берет кредиты огромное количество государственных предприятий под залог государственного имущества.

И вот появился Всемирный банк. Вы понимаете, что это? Я покупаю 20 процентов по демпинговой цене, мне открывается доступ ко многим государственным объектам. Более того, по итогам года неплохо заработаю, так как мне достанется доля прибыли в один миллиард гривен.

— Кто автор этого проекта?

— Наш «суперпрофессиональный» Минфин. Еще надо уметь так облапошить государство.

— Наверное, это лишь один из фрагментов нынешней «палитры».

— Вы видели, что Фонд государственного имущества уже опубликовал 724 объекта на приватизацию?

— Нет.

— Об этом никто не говорит. Все тихо и спокойно. Но для меня все происходящее — это подготовка к большой распродаже. Потом все спихнут на неопытный парламент, где заседали «дебилы». По-другому не вижу.

Раньше, когда у власти находились олигархические группы, они все стягивали к себе. Сейчас их тоже чуть-чуть раскачивают. Идет перераспределение и продажа. Потому что люди понимают: неизвестно, на какой срок они пришли, так что самое выгодное — продавать.

— Как думаете, президент в курсе этого?

— Я не верю, что он до конца понимает, что происходит. Окружение его посадило в теплую ванну. Ему подается информация в той форме, какая им нужна.

— Анна, вы сейчас внефракционный депутат. Но сказали: «Может, что-то свое придумаю». Будете объединять инакомыслящих?

— Мы с Поляковым думаем, может, стоит создать группу настоящих «слуг народа» или «Слуга народа — 2». Как в том фильме, который они сами сняли. Вспомните, какой был кредит доверия, за всю историю такого не было. Нельзя же так делать, нельзя так обманывать людей. Зло всегда возвращается…

Напомним, ранее Анна Скороход сообщила о том, что мажоритарные округа продавали «слугам народа» по 300 тысяч долларов, но Зеленский об этом вряд ли знал.

Фото со страницы Анны СКОРОХОД в Facebook

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