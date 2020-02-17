Подробности от киллера: за Окуеву и Османова обещали 1,5 миллиона долларов

Украина

На просторах Сети появилось интервью с человеком, который якобы получил заказ в 2014—2015 годах на убийство Амины Окуевой, ее мужа Адама Осмаева и нардепа Игоря Мосийчука.

Ролик размещен Youtube-канале «Свободный».

В аннотации к ролику указывается, что человек, который принимал заказы на организацию терактов и ликвидацию людей, — это гражданин Австрии Бек Мартин (чеченское имя мужчины — Анзор). Ранее он работал в силовых органах Ичкерии, но во время второй чеченской войны эмигрировал в Европу.

По его словам, относительно Украины обсуждались два заказа: на Окуеву и Осмаева, а также депутата Мосийчука. Цена преступления должна была составить соответственно 1,5 млн долларов и 1 млн долларов.

По словам Анзора, действие описанные события происходили в 2014—2015 годах, когда бывший нардеп расстрелял портрет главы Чечни Рамзана Кадырова.

После того, как убили Окуеву, Анзор сбросил Мосийчуку записи, в которых говорилось о заказе из Чечни. При прослушивании аудио выяснилось, что человек, который заказал преступление, якобы Адам Делимханов — правая рука Кадырова.

Анзор сотрудничал со спецслужбами Австрии еще с 2008 года. Более 10 лет он принимал заказы на организацию терактов и ликвидацию различных граждан в Европе, Турции и других странах мира.

«Исполнителями» заказов, которых нашел Анзор, оказались, по его словам, сотрудники контрразведки Украины. Мосийчук обращался в Национальную полицию и ему удалось организовать допрос Анзора в Вене в 2019 году. Впоследствии Анзор и Мосийчук инсценировали подготовку к покушению, но сейчас расследование преступления приостановилось.

Напомним, что покушение на Мосийчука состоялось 27 октября, а Осмаева и Окуеву киллеры подстерегли 30 октября 2017 год под Киевом. Добровольцев АТО расстреляли из засады, в результате покушения Окуева погибла.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 12 января силовики заявили о задержании группы киллеров, которых подозревают в совершении этого преступления. Одним из них является якобы бизнесмен из Киева Игорь Редькин, который является фигурантом еще двух дел об убийствах. Другой задержанный Андрей Кравченко также ранее фигурировал в уголовном деле об убийстве. Мосийчук заявлял, что заказчиком убийства Окуевой является чиновник «одной из соседних стран».

Со своей стороны муж Амины, ветеран-доброволец сил АТО Адам Осмаев подчеркнул, что не сомневается в выводах следствия, но имеет сомнения в «судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах».

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