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Готовятся к лету: гигантские медузы с ядовитым жалом оккупировали пляж в Австралии (фото)

Пока украинские медузы только строят планы о том, как будут досаждать отдыхающим в Кирилловке и других азовских курортах, их «сородичи» в Австралии вовсю наслаждаются завершающимся в Южном полушарии летом.

Так, на днях жители австралийского штата Квинсленд с удивлением обнаружили на пляже дюжину гигантских медуз с ядовитым жалом, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что сцифоидные медузы выплыли на общественный пляж Вонгалинг на прошлой неделе, когда температура воздуха поднималась до плюс 36 градусов по Цельсию, при этом некоторые из медуз достигали 60 сантиметров в диаметре.

Управляющая местной туристической компанией Керрин Белл утверждает, что даже ее удивили огромные медузы, так как напомнили растаявшее мороженое.

«Я ничего подобного раньше не видела. Их выбросило на берег во время приливов. Они лежали под палящим солнцем и будто таяли от жары», — отметила женщина.

Отдыхающих и местных жителей попросили соблюдать осторожность, поскольку эти подводные обитатели имеют жало и представляют опасность для человека. Хотя укус сцифоидной медузы не смертелен, он способен вызвать сильную боль, раздражение кожи и мышечные спазмы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинцев медики также предостерегают от излишних контактов с медузами во время купания в Азовском или Черном море. Причем жалить могут не только живые, но и мертвые медузы, а контакт человека со стрекательными клетками (с помощью которых жалят медузы) может спровоцировать абсолютно различные реакции.

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