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Происшествия

В Киеве мужчина убил и расчленил тещу: появились новые детали и видео

7:36 18 февраля 2020 395
полиция на месте ЧП
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве полицейские задержали 46-летнего мужчину, который убил свою тещу, а тело пытался спрятать в подвале многоэтажки. Киевлянину объявлено о подозрении. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ЧП в Дарницком районе столицы произошло в многоэтажном доме по адресу Харьковское шоссе, 21/3. Мужчину со странным серым мешком заметил сосед, который и проверил его содержимое. Когда он увидел следы крови и голову человека, сразу позвонил в полицию.

В подвальном помещении дома полицейские обнаружили труп 68-летней женщины с признаками насильственной смерти, предварительно — от многочисленных ножевых ранений. Было установлено, что накануне между родственниками возникла ссора, во время которой мужчина нанес теще ножевые ранения.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, несколько дней назад трагедия произошла в одном из сел Снигиревского района Николаевской области, где муж убил свою жену и сам повесился.

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